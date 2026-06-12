Esta praia fica em Portugal e tem uma das entradas mais surreais do mundo. Lá fora já não se fala de outra coisa

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Não é todos os dias que uma praia portuguesa se torna tema além-fronteiras. Mas quando a entrada para o areal parece saída de um filme, o interesse internacional acaba por surgir naturalmente.

Escondida entre falésias calcárias e envolvida pela paisagem característica da costa algarvia, a Praia do Carvalho afirma-se como uma das praias mais distintas e procuradas do sul de Portugal.

Localizada no concelho de Lagoa, nas proximidades de Carvoeiro, destaca-se desde o primeiro momento pelo seu acesso invulgar. Para chegar ao areal, os visitantes têm de atravessar um túnel escavado diretamente na rocha, que atravessa a falésia e conduz até uma pequena enseada de areia dourada.

Este acesso considerado “secreto” tornou-se uma das principais imagens de marca da praia e um dos aspetos mais referidos por quem a visita, transformando a chegada ao areal numa experiência quase cinematográfica.

Depois de percorrido o túnel, surge uma praia mais abrigada, com águas calmas e cristalinas, muito procurada por quem procura mergulhar ou desfrutar de momentos de tranquilidade longe das zonas mais concorridas do Algarve.

Nas redes sociais, a Praia do Carvalho é frequentemente apontada como um verdadeiro “tesouro escondido”, graças à combinação entre a sua envolvência natural e a sensação de descoberta proporcionada pelo acesso.

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Embora não esteja entre as maiores praias da região, é precisamente o seu ambiente intimista e a ligação direta à natureza que lhe conferem um encanto especial, continuando a atrair e a conquistar turistas portugueses e estrangeiros.

Temas: Praia do Carvalho Algarve Lagoa Carvoeiro
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