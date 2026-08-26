Parece impossível, mas é em Portugal: esta praia tem uma das entradas mais surreais do mundo

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Esta praia portuguesa parece saída de um sonho: para lá chegar, é preciso atravessar uma entrada tão impressionante quanto invulgar.

Escondida entre falésias calcárias e envolvida pela paisagem característica do litoral algarvio, a Praia do Carvalho é uma das praias mais singulares e procuradas do sul do país.

Localizada no concelho de Lagoa, nas proximidades de Carvoeiro, a praia destaca-se, desde logo, pelo seu acesso invulgar. Para chegar ao areal, é necessário atravessar um túnel escavado diretamente na rocha, que atravessa a falésia e conduz os visitantes até uma pequena enseada de areia dourada. Este acesso “secreto” tornou-se uma das imagens de marca da praia e um dos aspetos mais comentados por quem a visita, fazendo com que a chegada à areia assuma uma dimensão quase cinematográfica.

Após atravessarem o túnel, os visitantes encontram uma praia mais resguardada, com águas calmas e cristalinas, muito procurada para mergulhos e momentos de descanso, longe das zonas mais movimentadas do Algarve.

Nas redes sociais, a Praia do Carvalho é frequentemente descrita como um verdadeiro “tesouro escondido”, sobretudo pela combinação entre a envolvência natural e a sensação de descoberta proporcionada pelo acesso.

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Embora não esteja entre as maiores praias da região, o seu encanto está precisamente no ambiente intimista e na ligação direta com a natureza, características que continuam a atrair turistas nacionais e estrangeiros.

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Temas: Praia do Carvalho Lagoa Carvoeiro Algarve
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