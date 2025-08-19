Paraíso escondido: conheça esta praia portuguesa de águas cristalinas

  • Joana Lopes
  • Ontem às 17:00

Escondida entre falésias e vegetação luxuriante, esta praia portuguesa é um verdadeiro refúgio para quem procura tranquilidade e beleza natural. Com águas cristalinas que refletem tons de azul e areia fina que convida a longos passeios, este pequeno paraíso é perfeito para momentos de descanso e contacto com a natureza. Descubra todos os detalhes deste recanto único que muitos ainda não conhecem.

Para quem não consegue passar o verão sem sentir a areia nos pés e dar mergulhos no mar, ir à praia torna-se quase obrigatório em dias de calor e sol. Embora se fale muito das praias paradisíacas de outros países, Portugal não fica atrás. A Praia do Malhão, em Vila Nova de Milfontes, é um desses locais imperdíveis, com mar azul e areia fina.

Apesar de desconhecida para muitos, esta praia conquista com o areal extenso que se funde com as dunas, criando um cenário de perfeito equilíbrio com a natureza. Localiza-se longe dos centros urbanos, o que garante tranquilidade e paz.

O azul do mar é deslumbrante, mas é importante ter atenção à ondulação, que pode ser forte. Não é por acaso que este paraíso alentejano atrai amantes de desportos aquáticos, como surf e bodyboard. Ainda assim, oferece excelentes condições para mergulhos e momentos de relaxamento.

Entre um banho e outro, pode explorar os passadiços para caminhadas e apreciar as vistas das encostas esculpidas pelo mar.

A zona norte da praia é reservada à prática naturista e é acessível através de uma estrada de terra batida perto de Brunheiras.

Para visitar a Praia do Malhão, a forma mais prática é ir de carro ou de bicicleta.

Veja no Google Maps como chegar à Praia do Malhão

Temas: Praia do Malhão

