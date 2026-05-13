A só 20 minutos de Lisboa existe um resort pouco conhecido com piscinas e spa

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A menos de meia hora da capital, há um resort que continua longe das multidões e promete dias de descanso absoluto. Entre piscinas, spa e uma envolvente tranquila, é o refúgio ideal para escapar da rotina sem sair da região de Lisboa.

Nem sempre é necessário fazer grandes viagens para escapar à rotina. Perto de Lisboa, existe um refúgio junto ao Tejo que tem conquistado quem procura descanso, tranquilidade e uma escapadinha romântica sem complicações.

A criadora de conteúdos Inês Ribeiro, que soma mais de 70 mil seguidores no Instagram, partilhou nas redes sociais o Praia do Sal Resort, em Alcochete. O espaço destaca-se pela vista privilegiada sobre o rio Tejo, pelo ambiente relaxante e pela oferta que junta hotel, apartamentos turísticos e spa.

Entre os principais atrativos está a piscina exterior com vista para o rio, perfeita para aproveitar os dias de sol longe da azáfama da cidade. O resort dispõe também de spa aberto 24 horas, piscina interior aquecida, sauna, banho turco e serviços de massagens, incluindo opções pensadas para casais.

Para estadias mais completas, o Praia do Sal disponibiliza apartamentos totalmente equipados, desde estúdios até tipologias com três quartos, assumindo-se como uma solução prática tanto para famílias como para grupos.

Na vertente gastronómica, o restaurante Omaggio aposta na cozinha italiana, com pizzas, massas e pratos tradicionais. O espaço conta ainda com momentos de música ao vivo, que ajudam a criar um ambiente mais descontraído ao final do dia.

Outro dos pontos fortes é a proximidade à Vila de Alcochete, conhecida pelas ruas típicas, pelas esplanadas junto ao rio e pelo ambiente tranquilo, ideal para passeios ao fim da tarde.

Os preços variam conforme a época do ano e o tipo de alojamento. Em média, os estúdios e apartamentos T1 começam nos 120 euros por noite, enquanto os apartamentos maiores, incluindo opções até três quartos, podem custar a partir de 130 euros por noite. Veja no site as ofertas que o Praia do Sal tem.

Durante o verão e aos fins de semana, os preços tendem a ser mais elevados.