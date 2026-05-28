Comparada a destinos exóticos, muitos dizem que é a “praia mais bonita de Portugal”

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Areia vulcânica, águas cristalinas e um cenário comparado a destinos tropicais: para muitos, esta pode mesmo ser a “praia mais bonita de Portugal”.

Há lugares que impressionam logo ao primeiro olhar, e a Praia do Seixal, na ilha da Madeira, é um desses casos. Com areia negra de origem vulcânica, montanhas verdejantes a mergulhar no oceano e cascatas que parecem nascer diretamente das rochas, este cenário natural é frequentemente apontado como um dos mais deslumbrantes de Portugal.

Localizada na costa norte da Madeira, a Praia do Seixal distingue-se pelo contraste entre o verde intenso da vegetação, o azul profundo do Atlântico e o tom escuro da areia vulcânica. Uma combinação que leva muitos visitantes a compararem este local a destinos exóticos da Ásia ou até a ilhas do Pacífico.

O Seixal é também conhecido pelo ambiente tranquilo e relativamente preservado. A paisagem envolvente é marcada por falésias cobertas de vegetação e pequenas cascatas que desaguam diretamente na praia, criando um cenário quase cinematográfico. É precisamente esta união rara de elementos naturais que leva muitos viajantes — entre eles a criadora de conteúdos Isabel de Almeida, que destacou o local num vídeo partilhado nas redes sociais — a considerarem-no “provavelmente a praia mais bonita de Portugal”.

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Nos últimos anos, a Praia do Seixal tem vindo a ganhar notoriedade nas redes sociais e em guias de viagem internacionais, tornando-se um dos locais mais fotografados da ilha da Madeira. Ainda assim, continua a preservar um equilíbrio entre acessibilidade e natureza selvagem, fator que reforça ainda mais o seu encanto.

Para quem procura um destino diferente em Portugal, longe das praias mais tradicionais do continente, o Seixal afirma-se como uma escolha difícil de superar, graças a uma paisagem tão marcante que parece saída diretamente de um postal.

Temas: Praia do Seixal Ilha da Madeira
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