Esqueça o sul de Portugal. Com águas mornas, esta praia do Minho está a ganhar fãs entre os portugueses

Com águas mornas e uma paisagem de cortar a respiração, esta praia do Minho tem vindo a conquistar cada vez mais portugueses.

Se a ideia de mergulhar numa praia fluvial do Minho lhe provoca arrepios só de pensar, espere. Durante o verão, a água da Praia Fluvial da Albufeira do Ermal, em Vieira do Minho, pode atingir os 24 graus. Sim, leu bem. Estamos no Minho, e não no Algarve, e esta é precisamente uma das razões que têm levado cada vez mais banhistas a descobrir este recanto.

Mas a temperatura da água é apenas uma parte do encanto. Em redor, a paisagem da Serra da Cabreira proporciona um cenário que parece convidar a passar um dia inteiro sem olhar para o relógio: um enorme espelho de água, montanha e natureza por todos os lados.

A temperatura pouco habitual explica-se pelas características da própria albufeira. A zona balnear encontra-se relativamente protegida do vento e apresenta pouca profundidade, condições que contribuem para o aquecimento da água durante os meses mais quentes. O resultado é uma experiência bastante diferente daquela que normalmente associamos a um mergulho numa praia fluvial do Norte.

Uma praia fluvial com muita vida

A Ilha do Ermal, como também é conhecida a zona, oferece várias atividades que permitem transformar um simples dia de praia numa verdadeira escapadinha de verão. Há paddle, caiaques, gaivotas e insufláveis, mas a principal atração é o teleski: um circuito sobre a água que acrescenta uma boa dose de adrenalina ao ambiente tranquilo da serra.

Para quem prefere desfrutar do verão com mais tranquilidade, também existem opções. A zona balnear dispõe de bar com esplanada, apoios para os banhistas e áreas onde pode simplesmente estender a toalha, dar um mergulho e apreciar a paisagem.

Existe ainda outro motivo para prolongar a visita por mais algumas horas, ou até por uma noite: é possível acampar junto à praia fluvial. Desta forma, o passeio deixa de ser apenas uma ida à praia e passa a ser uma pequena fuga à rotina, com a montanha, a água e a natureza como pano de fundo.

A Praia Fluvial da Albufeira do Ermal voltou este ano a receber o galardão Praia Qualidade de Ouro, reforçando a sua posição como um dos principais pontos de lazer de Vieira do Minho.

Se nunca tinha considerado o Minho como destino para um dia de praia, talvez seja altura de reconsiderar. Entre água morna, montanhas a perder de vista e atividades para todos os gostos, o Ermal reúne uma combinação difícil de recusar: é aquele tipo de lugar onde se vai para passar algumas horas e acaba por apetecer ficar o dia inteiro.

Veja as fotografias deste paraíso na galeria que preparámos para si!