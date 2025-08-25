Uma das mais bonitas praias fluviais da região abriu ao público – inclui piscina flutuante e outras atrações

Foi inaugurada ao público uma das mais deslumbrantes praias fluviais da região, oferecendo não só águas cristalinas e areal agradável, mas também uma piscina flutuante e várias atividades de lazer para toda a família. Este novo espaço promete tornar-se num dos destinos de verão favoritos, combinando natureza, diversão e conforto.

No dia 1 de agosto, reabriu oficialmente a Praia Fluvial da Barrinha, na Praia de Mira, um momento muito aguardado pela comunidade local e pelos visitantes. Localizada no concelho de Mira, junto à famosa lagoa da Barrinha, esta praia fluvial funcionava como uma alternativa de banho à costa, e a sua reativação devolve à vida um espaço balnear que esteve encerrado durante vários anos. Segundo a Câmara Municipal de Mira, o processo oficial para a criação desta praia começou em 2024, tendo sido incluída pela APA na listagem de novas águas balneares interiores em Portugal. O projeto avançou após a obtenção das autorizações necessárias, estando apenas à espera da atualização do Plano de Ordenamento Costeiro para a implementação das infraestruturas. O espaço oferece apoio balnear, vigilância, parque de merendas, casa de banho, piscina fluvial e diversas zonas de lazer, garantindo aos visitantes água doce da lagoa da Barrinha com vigilância, áreas de apoio e lazer, facilidades para famílias e visitantes de todas as idades e ainda ligação à praia marítima de Mira, reconhecida internacionalmente com Bandeira Azul.

