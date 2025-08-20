Portugal tem praias que surpreendem para além do mar. Este refúgio é exemplo disso

  • Joana Lopes
  • Ontem às 14:30

Águas calmas e cristalinas, bandeira azul e vigilância são apenas alguns dos motivos que tornam este pequeno paraíso imperdível.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Situada numa das margens da albufeira do Alqueva, a praia fica a cerca de três quilómetros da localidade de Montejuntos, no concelho de Alandroal. Se ainda não a visitou, este verão é a altura perfeita para experimentar nadar ou participar em algumas das muitas atividades aquáticas nas margens do maior lago artificial da Europa.

Falamos da Praia Fluvial das Azenhas D’El Rei, inaugurada em junho de 2022. Já lá estivemos e podemos garantir que vale a pena a visita. Por aqui encontra todos os confortos de uma praia de mar: um enorme restaurante com esplanada — destacando-se pela decoração incrível e contemporânea — ideal para almoçar ou simplesmente tomar um café; vigilância de nadadores-salvadores; palhotas; parque de merendas; e parque de estacionamento, que tornam este refúgio confortável e seguro.

É também fácil chegar de barco, e não faltam opções de desportos aquáticos, como gaivotas ou pranchas de paddle para alugar. A praia dispõe ainda de boas casas de banho, chuveiros, posto médico, e os nadadores contam com uma torre de vigilância. Desde a sua abertura, a Praia Fluvial das Azenhas D’El Rei ostenta Bandeira Azul e classificação de Praia Acessível.

A época balnear já está em curso e prolonga-se até 15 de setembro, com vigilância diária das 10h às 19h.

Temas: Praia Fluvial das Azenhas D’El Rei

RELACIONADOS

Não deixe o verão passar sem visitar esta praia fluvial: tem águas transparentes e paisagens de cortar a respiração

Entre águas transparentes e paisagens deslumbrantes: esta praia fluvial está entre as mais belas de Portugal

A melhor praia fluvial da Europa fica em Portugal e tem água bem quentinha

Este refúgio fluvial de águas azul-turquesa esteve escondido em Portugal — até agora

Ilha de piratas, insufláveis e parque aquático? Sim, tem tudo isto nesta praia fluvial portuguesa

Águas cristalinas e paisagens de sonho: esta praia fluvial está entre as mais encantadoras de Portugal

Dicas

Especialista revela o local surpreendente que preserva o pão fresco por mais tempo

Ontem às 17:00

Este alimento é a solução para quem quer tirar o pão da sua alimentação

Ontem às 16:30

Muitos continuam a cometer este erro com a máquina da loiça sem se aperceberem

Ontem às 15:30

Verdade ou mito: o vinagre de maçã ajuda na perda de peso?

Ontem às 15:00

Paraíso escondido: conheça esta praia portuguesa de águas cristalinas

19 ago, 17:00

Descubra para que serve cada lado da esponja da loiça

19 ago, 16:30

Vai ficar chocado ao descobrir qual é o alimento mais saudável do mundo

19 ago, 16:00
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira questiona atriz grávida aos 46: «A ideia de que vais ter menos tempo que uma mãe aos 20 está presente?»

Ontem às 11:34

Quando a mãe quase deixou de andar e o pai lutava contra um cancro, foi o filho de 13 anos quem cuidou deles

Ontem às 11:54

Irmã de Renato Seabra é hoje deputada no Assembleia da República, mas não deixa de visitar o irmão na prisão

19 ago, 12:50

Quanto se recebe na indústria pornográfica? Fábio Paím conta detalhes do filme que fez e revela quanto ganhou

18 ago, 12:08

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Descubra como fazer pão com chouriço em casa

Ontem às 16:00

Ideias para variar das sandes e batatas fritas na praia. Isto é o que deve ter na geleira

19 ago, 15:41

20 receitas fáceis para levar para a praia (sem recorrer às sandes)

19 ago, 15:30

Aprenda a fazer a clássica omelete francesa sem sair de casa

18 ago, 14:30

Fora do Estúdio

A 'Menina da Meteorologia' foi um ícone televisivo com 20 anos. Agora, com 54, está irreconhecível

Ontem às 11:53

Rosto de irmã de Renato Seabra torna-se público. E por uma razão inesperada

19 ago, 12:34

Atriz da TVI anuncia gravidez aos 46 anos: «Não desistam de vocês mesmas»

19 ago, 10:53

Costuma ficar inchada? Siga a dica de Cristina Ferreira e elimine estes 3 alimentos

18 ago, 11:37

Fotos

Especialista revela o local surpreendente que preserva o pão fresco por mais tempo

Ontem às 17:00

Este alimento é a solução para quem quer tirar o pão da sua alimentação

Ontem às 16:30

Descubra como fazer pão com chouriço em casa

Ontem às 16:00

Muitos continuam a cometer este erro com a máquina da loiça sem se aperceberem

Ontem às 15:30