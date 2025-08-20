Portugal tem praias que surpreendem para além do mar. Este refúgio é exemplo disso

Águas calmas e cristalinas, bandeira azul e vigilância são apenas alguns dos motivos que tornam este pequeno paraíso imperdível.

Situada numa das margens da albufeira do Alqueva, a praia fica a cerca de três quilómetros da localidade de Montejuntos, no concelho de Alandroal. Se ainda não a visitou, este verão é a altura perfeita para experimentar nadar ou participar em algumas das muitas atividades aquáticas nas margens do maior lago artificial da Europa.

Falamos da Praia Fluvial das Azenhas D’El Rei, inaugurada em junho de 2022. Já lá estivemos e podemos garantir que vale a pena a visita. Por aqui encontra todos os confortos de uma praia de mar: um enorme restaurante com esplanada — destacando-se pela decoração incrível e contemporânea — ideal para almoçar ou simplesmente tomar um café; vigilância de nadadores-salvadores; palhotas; parque de merendas; e parque de estacionamento, que tornam este refúgio confortável e seguro.

É também fácil chegar de barco, e não faltam opções de desportos aquáticos, como gaivotas ou pranchas de paddle para alugar. A praia dispõe ainda de boas casas de banho, chuveiros, posto médico, e os nadadores contam com uma torre de vigilância. Desde a sua abertura, a Praia Fluvial das Azenhas D’El Rei ostenta Bandeira Azul e classificação de Praia Acessível.

A época balnear já está em curso e prolonga-se até 15 de setembro, com vigilância diária das 10h às 19h.