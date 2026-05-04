Portugal prepara-se para abrir uma piscina de ondas gigante este verão: descubra tudo

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Portugal prepara-se para receber uma das maiores atrações aquáticas do verão, com a abertura de uma piscina de ondas gigante que promete revolucionar o lazer no país e atrair visitantes de todas as idades.

É oficial: a Praia Fluvial das Rocas, em Castanheira de Pera, volta a abrir ao público no próximo 30 de maio, prometendo afirmar-se novamente como um dos destinos mais procurados do verão. O espaço funcionará até 13 de setembro, preparado para receber milhares de visitantes que procuram sol, água e natureza, sem necessidade de longas deslocações.

Com quase um quilómetro de extensão, esta praia fluvial distingue-se por proporcionar uma experiência semelhante à de um resort, mas localizada no interior do país. Desde a sua inauguração, em 2005, tem vindo a conquistar os portugueses, atraindo anualmente cerca de 100 mil visitantes.

Onde fica?

A Praia das Rocas situa-se em Castanheira de Pera, no distrito de Leiria, envolvida pela paisagem natural da serra da Lousã. O enquadramento combina água, vegetação e tranquilidade, sendo particularmente atrativo para famílias.

O que tem de especial?

O principal destaque é a maior piscina de ondas do país, com 2100 m². O espaço conta ainda com uma albufeira, uma ponte e uma ilha central, ideal para relaxar ao sol. Trata-se de um ambiente pensado tanto para a diversão como para o descanso.

Que atividades se podem fazer?

Para além dos banhos, existem várias opções de lazer, como passeios de barco a remos, gaivotas e stand-up paddle. Para os mais aventureiros, há ainda atividades como slide, escalada e rapel.

Dá para ficar alojado?

Sim. Para quem vem de fora, existe o complexo turístico Villa Praia, localizado dentro do recinto, com bungalows e quartos no Parque Azul — uma solução prática para tirar o máximo partido da experiência.

Quanto custa?

Os bilhetes têm preços a partir de 10 euros para adultos e 8 euros para crianças entre os 6 e os 10 anos. Está também disponível um bilhete familiar (dois adultos e duas crianças) desde 28 euros. As entradas podem ser adquiridas online.

Como chegar?

Castanheira de Pera tem bons acessos através de várias vias, como o IC8, IC3, A13, A23 e A1. Fica a cerca de 30 minutos de Pombal, 40 minutos de Coimbra e Tomar, e a menos de duas horas de Lisboa e Porto.

Com a reabertura confirmada e a chegada do calor, a Praia das Rocas volta a destacar-se como uma escolha segura para quem procura um verão diferente, com água, natureza e animação.