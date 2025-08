Areia branca e piscinas flutuantes: o paraíso português que está a conquistar todos os visitantes

Com um cenário de cortar a respiração, esta praia portuguesa destaca-se pelas suas areias brancas e pelas originais piscinas flutuantes que oferecem uma experiência única no litoral. Visitada por turistas nacionais e estrangeiros, é constantemente elogiada pela beleza natural, tranquilidade e infraestruturas inovadoras que a tornam num verdadeiro paraíso à beira-mar.

Se está à procura de um local tranquilo para aproveitar o verão, a Praia Fluvial de Albergaria dos Fusos, situada na albufeira da barragem com o mesmo nome, próxima de Vila Ruiva, no concelho de Cuba, é uma excelente proposta bem no coração do Alentejo Central.

Com um vasto areal de areia branca e fina, este espaço convida ao lazer em plena natureza. Perfeita para famílias, a praia dispõe de duas piscinas flutuantes — uma destinada a adultos e outra a crianças — proporcionando segurança e diversão para todos. Ao longo da praia, os chapéus de palha oferecem sombra essencial nos dias mais quentes.

Para além dos mergulhos, as infraestruturas de apoio tornam a experiência ainda mais completa: há campos disponíveis para a prática de futebol, andebol ou voleibol de praia, enquanto se pode aproveitar uma refeição ou bebida no Boleta Restaurante Bar, cuja oferta gastronómica inclui sabores internacionais, disponível diariamente, com horários alargados durante a semana.

A Praia Fluvial de Albergaria dos Fusos integra o Ecopark do Alentejo Central, um projeto que promete acrescentar ainda mais atrativos, como um centro náutico para desportos não poluentes, áreas de serviço para autocaravanas, um centro de ciclismo e uma torre de observação de aves, ideal para quem aprecia a natureza.

Com a distinção da Bandeira Azul, este destino é uma autêntica joia para quem procura tranquilidade, atividades ao ar livre e boa gastronomia.

Veja no Google Maps como chegar à Praia Fluvial de Albergaria dos Fusos