Esta praia de areia branca e piscinas naturais que está a dar que falar (e não é por acaso)

  • Dois às 10
  • Hoje às 16:00
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Não é preciso atravessar o mundo para encontrar um paraíso: esta praia combina areia branca e piscinas naturais e está a surpreender tudo e todos.

Se procura um destino tranquilo para aproveitar o verão, a Praia Fluvial de Albergaria dos Fusos é uma excelente opção no coração do Alentejo Central. Situada na albufeira da barragem com o mesmo nome, perto de Vila Ruiva, no concelho de Cuba, este espaço combina natureza e conforto.

Com um amplo areal de areia fina e branca, a praia convida a momentos de puro lazer. É especialmente indicada para famílias, dispondo de duas piscinas flutuantes, uma destinada a adultos e outra a crianças, garantindo segurança e diversão para todas as idades. Ao longo da praia, encontram-se ainda chapéus de palha, essenciais para enfrentar os dias de maior calor.

Para além do contacto com a água, existem várias infraestruturas que enriquecem a experiência. É possível praticar futebol, andebol ou voleibol de praia nos campos disponíveis, ou simplesmente relaxar com uma bebida ou refeição no Boleta Restaurante Bar, que apresenta uma gastronomia de sabores internacionais, aberta diariamente e com horários alargados durante a semana.

A Praia Fluvial de Albergaria dos Fusos integra o Ecopark do Alentejo Central, um projeto que prevê novas atrações, como um centro náutico dedicado a desportos não poluentes, áreas de serviço para autocaravanas, um centro de ciclismo e uma torre de observação de aves — ideal para os amantes da natureza.

Distinguida com a Bandeira Azul, esta praia afirma-se como uma verdadeira pérola para quem procura descanso, atividades ao ar livre e boa gastronomia.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Praia Fluvial de Albergaria dos Fusos Alentejo
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Entre águas transparentes e paisagens deslumbrantes: esta praia fluvial está entre as mais belas de Portugal

A melhor praia fluvial da Europa fica em Portugal e tem água bem quentinha

Este refúgio fluvial de águas azul-turquesa esteve escondido em Portugal — até agora

Ilha de piratas, insufláveis e parque aquático? Sim, tem tudo isto nesta praia fluvial portuguesa

Dicas

“A melhor compra que fiz”: este aspirador para piscina custa muito menos do que imagina

Hoje às 17:54

Este camping em Portugal está a deixar os resorts no estrangeiro para trás — tem casinhas, piscinas e uma praia de sonho

Hoje às 17:00

Faço tudo aqui e não preciso de virar nada”: A air fryer de 9 litros que substitui o seu forno

Hoje às 16:14

Há um “novo Algarve” em Portugal e a imprensa internacional já o descobriu

Hoje às 15:00

A verdade sobre chegar cedo ao aeroporto: quase ninguém sabe isto

24 abr, 17:00

Pode ir a "Bali" de Portugal por apenas 5 euros: saiba onde fica um dos segredos mais bem guardados de Portugal

24 abr, 16:00

Diga adeus às poças na cozinha: o escorredor com drenagem 360º que é um sucesso

24 abr, 15:25
MAIS

Mais Vistos

Em direto, Eva desmente mãe de Diogo: “É mentira”

Hoje às 11:42

Gonçalo Quinaz arrasa concorrente do “Desafio Final”: "De grande jogador nunca teve nada”

Hoje às 10:29

Eva revela planos com Tiago: “Marcámos…”

Hoje às 12:06

Fora do Secret Story, Eva descobre palavras de Diogo: «Mentiras»

Hoje às 11:49

Signos

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Horóscopo para abril. Previsões para Eva não deixam dúvidas: «As verdades vão ser ditas»

31 mar, 11:01

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Receitas

20 receitas para levar para a praia (e esquecer as sandes de vez)

24 abr, 15:00

5 pequenos-almoços que podem mudar a sua forma física até ao verão

23 abr, 15:00

Este strogonoff à moda de um Chef esconde um truque saudável e promete ser o novo favorito lá de casa

22 abr, 10:55

Não parece feita em casa, mas é. Aprenda a fazer esta pavlova

16 abr, 17:00

Fora do Estúdio

Diogo Afonso entrou no Secret Story depois de a família ganhar o Euromilhões: «Foi uma coisa muito boa, mas...»

Hoje às 15:17

Depois de ganhar 250 mil euros, Pedro Jorge regressa ao Secret Story. E há um pormenor no concorrente que poucos repararam

Hoje às 14:31

Está a dar que falar. Esta foi a reação de Marisa à entrada de Pedro Jorge no Secret Story - Desafio Final

Hoje às 09:31

Ao lado da noiva, atriz que brilhou na TVI anuncia gravidez. E os famosos reagem em peso: «Ainda me belisco para ter a certeza»

Hoje às 09:13

Fotos

“A melhor compra que fiz”: este aspirador para piscina custa muito menos do que imagina

Hoje às 17:54

“É um alívio imediato”: este dispositivo de 25€ acaba com a comichão das picadas de insetos

Hoje às 17:18

Este camping em Portugal está a deixar os resorts no estrangeiro para trás — tem casinhas, piscinas e uma praia de sonho

Hoje às 17:00

Faço tudo aqui e não preciso de virar nada”: A air fryer de 9 litros que substitui o seu forno

Hoje às 16:14