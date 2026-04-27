Esta praia de areia branca e piscinas naturais que está a dar que falar (e não é por acaso)

Se procura um destino tranquilo para aproveitar o verão, a Praia Fluvial de Albergaria dos Fusos é uma excelente opção no coração do Alentejo Central. Situada na albufeira da barragem com o mesmo nome, perto de Vila Ruiva, no concelho de Cuba, este espaço combina natureza e conforto.

Com um amplo areal de areia fina e branca, a praia convida a momentos de puro lazer. É especialmente indicada para famílias, dispondo de duas piscinas flutuantes, uma destinada a adultos e outra a crianças, garantindo segurança e diversão para todas as idades. Ao longo da praia, encontram-se ainda chapéus de palha, essenciais para enfrentar os dias de maior calor.

Para além do contacto com a água, existem várias infraestruturas que enriquecem a experiência. É possível praticar futebol, andebol ou voleibol de praia nos campos disponíveis, ou simplesmente relaxar com uma bebida ou refeição no Boleta Restaurante Bar, que apresenta uma gastronomia de sabores internacionais, aberta diariamente e com horários alargados durante a semana.

A Praia Fluvial de Albergaria dos Fusos integra o Ecopark do Alentejo Central, um projeto que prevê novas atrações, como um centro náutico dedicado a desportos não poluentes, áreas de serviço para autocaravanas, um centro de ciclismo e uma torre de observação de aves — ideal para os amantes da natureza.

Distinguida com a Bandeira Azul, esta praia afirma-se como uma verdadeira pérola para quem procura descanso, atividades ao ar livre e boa gastronomia.