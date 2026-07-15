Uma praia fluvial de água azul-turquesa? Existe e fica em Portugal

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Parece saída das Caraíbas, mas fica em Portugal. Com águas azul-turquesa e um cenário natural de cortar a respiração, esta praia fluvial é um dos destinos que merece entrar na sua lista de visitas neste verão.

Com as temperaturas elevadas do verão, surge a vontade de encontrar paraísos de água azul onde seja possível dar um mergulho. E Portugal tem vários recantos que merecem ser descobertos. Se costuma rumar ao sul à procura das praias do Alentejo e do Algarve, há uma alternativa que vale a pena considerar: seguir até ao centro do país, mais precisamente a Mação, para conhecer a Praia Fluvial de Cardigos.

Este verdadeiro tesouro português tem conquistado quem por lá passa e tornou-se um sucesso no Instagram graças às suas águas azul-turquesa e à paisagem envolvente, marcada pelo verde da natureza.

Situada junto à Barragem de Vergancinho, a Praia Fluvial de Cardigos oferece uma experiência diferente da de um rio aberto. Em vez disso, os visitantes podem mergulhar numa ampla piscina fluvial, concebida para todas as idades e vigiada durante a época balnear, que este ano decorre até 8 de setembro.

Depois de um mergulho, é possível estender a toalha numa pequena zona de areia ou optar pela relva para descansar e aproveitar o ambiente.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Pensada como um refúgio de verão, esta praia dispõe ainda de um parque de merendas com churrasqueiras, um bar de apoio e balneários, proporcionando todas as condições para um dia bem passado.

A Praia Fluvial de Cardigos continua a afirmar-se como um dos grandes tesouros naturais do país. Prova disso é o facto de, este ano, ter voltado a conquistar o galardão Qualidade de Ouro da Quercus.

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Praia Fluvial de Cardigos Barragem de Vergancinho Mação
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Esta praia fluvial de águas mornas parece saída de outro país, mas fica a 1h30 de Lisboa

Descobrimos uma praia fluvial de águas cristalinas que parece um verdadeiro postal

A melhor praia fluvial da Europa fica em Portugal e tem água bem quentinha

Este refúgio fluvial de águas azul-turquesa esteve escondido em Portugal — até agora

Dicas

Vai viajar com o cão no carro? Cuidado: se não fizer isto, pode ser multado

Há 3h e 1min

Esta lagoa de água do mar fica a apenas 45 minutos de Lisboa (e pode lá chegar de transportes públicos)

Hoje às 15:00

Tem água a 30 graus e areia branca. Descobrimos uma das praias mais bonitas da Europa

Ontem às 17:00

Uma casa expansível por menos de 8 mil euros? Este modelo pode ser personalizado

Ontem às 16:03

Se vai estar de férias, não saia de casa sem fazer isto. Poucos se lembram

Ontem às 16:00

Nunca pensámos que colocar um copo no lava-loiça antes de ir de férias pudesse servir para isto

13 jul, 17:00

Deixámos de beber água gelada depois de descobrir isto. Nunca imaginámos o motivo

13 jul, 16:00
MAIS

Mais Vistos

Aos 5 anos, Gabriel enfrenta terceiro tumor e médicos não têm esperança

Ontem às 11:24

Cristina Ferreira esclarece motivo de ausência em programa da TVI: “Não posso mesmo”

Hoje às 10:00

Afinal, o que faz Soraia Moreira no estrangeiro? Daniel Guerreiro responde

Hoje às 10:06

Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Foi encontrada morta. Estamos a caminho do local»

18 jun, 11:54

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Milhares de pessoas já experimentaram o gelado caseiro desta influencer. E o sucesso não para de crescer

Ontem às 15:00

Ninguém acredita que este pudim de maracujá tem só 50 calorias. E faz-se com algo que todos temos em casa

9 jul, 15:00

Se tem manga em casa, tem mesmo de experimentar este bolo

5 jul, 09:00

Ninguém acredita que este pudim se faz em apenas dois passos

4 jul, 14:00

Fora do Estúdio

«O que é que aconteceu?»: Carolina Pinto não esconde emoção ao falar do fim da relação com Marco Costa

Há 3h e 29min

Os fãs não param de elogiar a pele de Cristina Ferreira. Apresentadora explica o que «faz a diferença»

Há 3h e 48min

Luto. Desfeita, Rosa Bela chora a morte de pessoa muito especial: «É tão difícil encontrar palavras»

Hoje às 14:42

«Até nos piores momentos»: Ariana Miranda revela problema de saúde e Diogo Maia reage com emoção

Hoje às 12:03

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Custava 599 euros e está agora a 304: este robot está a metade do preço

Há 48 min

Uma praia fluvial de água azul-turquesa? Existe e fica em Portugal

Há 2h e 1min

Vai viajar com o cão no carro? Cuidado: se não fizer isto, pode ser multado

Há 3h e 1min

«O que é que aconteceu?»: Carolina Pinto não esconde emoção ao falar do fim da relação com Marco Costa

Há 3h e 29min