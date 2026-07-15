Uma praia fluvial de água azul-turquesa? Existe e fica em Portugal

Parece saída das Caraíbas, mas fica em Portugal. Com águas azul-turquesa e um cenário natural de cortar a respiração, esta praia fluvial é um dos destinos que merece entrar na sua lista de visitas neste verão.

Com as temperaturas elevadas do verão, surge a vontade de encontrar paraísos de água azul onde seja possível dar um mergulho. E Portugal tem vários recantos que merecem ser descobertos. Se costuma rumar ao sul à procura das praias do Alentejo e do Algarve, há uma alternativa que vale a pena considerar: seguir até ao centro do país, mais precisamente a Mação, para conhecer a Praia Fluvial de Cardigos.

Este verdadeiro tesouro português tem conquistado quem por lá passa e tornou-se um sucesso no Instagram graças às suas águas azul-turquesa e à paisagem envolvente, marcada pelo verde da natureza.

Situada junto à Barragem de Vergancinho, a Praia Fluvial de Cardigos oferece uma experiência diferente da de um rio aberto. Em vez disso, os visitantes podem mergulhar numa ampla piscina fluvial, concebida para todas as idades e vigiada durante a época balnear, que este ano decorre até 8 de setembro.

Depois de um mergulho, é possível estender a toalha numa pequena zona de areia ou optar pela relva para descansar e aproveitar o ambiente.

Pensada como um refúgio de verão, esta praia dispõe ainda de um parque de merendas com churrasqueiras, um bar de apoio e balneários, proporcionando todas as condições para um dia bem passado.

A Praia Fluvial de Cardigos continua a afirmar-se como um dos grandes tesouros naturais do país. Prova disso é o facto de, este ano, ter voltado a conquistar o galardão Qualidade de Ouro da Quercus.