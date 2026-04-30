Descobrimos uma praia fluvial de águas cristalinas que parece um verdadeiro postal

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Escondida no meio da natureza, esta praia fluvial está a surpreender quem a descobre. As águas cristalinas e a paisagem envolvente fazem lembrar um postal, mas é bem real.

O verão é a época perfeita para descobrir novos destinos e aproveitar tudo o que Portugal tem para oferecer. Entre praias marítimas, parques aquáticos e refúgios naturais, existem locais que parecem saídos de um postal — e a Praia Fluvial de Foz D’Égua é um desses verdadeiros tesouros. Situada na Beira Litoral, próxima da Aldeia de Piódão, na Serra do Açor, esta praia fluvial reúne beleza natural e história em cada pormenor.

Banhada pelas ribeiras de Piódão e Chãs D’Égua, a Praia Fluvial de Foz D’Égua distingue-se pelas suas águas cristalinas, que refletem a paisagem como autênticos espelhos. O verde das encostas, aliado às construções em xisto que a envolvem, cria um cenário idílico, valorizado ainda pelas duas pontes de xisto que unem as margens do rio.

Integrada nas Aldeias de Xisto, esta praia dispõe de várias infraestruturas que asseguram o conforto dos visitantes, como um bar com esplanada e um parque de merendas. Para quem aprecia a natureza, existem também diversos percursos pedestres nas redondezas, ideais para explorar a serra e contemplar a paisagem singular da região.

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A Praia Fluvial de Foz D’Égua é, sem dúvida, uma excelente escolha para desfrutar do verão em plena natureza, combinando lazer, beleza e tranquilidade.

Descubra este paraíso na galeria acima e deixe-se inspirar para a sua próxima escapadinha de verão.

Temas: Praia Fluvial de Foz D'Égua
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