É em Portugal: sem querer, encontrámos esta praia com um espelho de água límpida

Há lugares que parecem saídos de um sonho, e esta praia em Portugal é um deles.

Na aldeia de Lapa dos Dinheiros, em Seia, encontra-se uma praia fluvial com o mesmo nome. Com um espelho de água límpida, este local é um verdadeiro paraíso, onde a tranquilidade dita o ritmo dos dias e proporciona uma forma refrescante de enfrentar as altas temperaturas do verão.

Estamos a falar da Praia Fluvial de Lapa dos Dinheiros – também designada Praia Fluvial da Caniça –, banhada pela ribeira da Caniça, afluente do Rio Alva, e perfeitamente enquadrada entre encostas íngremes de granito e uma floresta de castanheiros seculares, na Serra da Estrela.

Para além da qualidade excecional da água, própria para mergulhos – a praia ostenta Bandeira Azul e Qualidade de Ouro –, este espaço distingue-se pela sua beleza singular, com sucessivas cascatas que podem ser apreciadas a partir de um miradouro. Um dos pontos de interesse é ainda a formação rochosa conhecida como “cornos do Diabo”, situada nesta praia do Parque Natural da Serra da Estrela.

Nas imediações, a ponte romana de Caniça oferece um vislumbre da história dos povos que habitaram esta região do país.

Idealizada como uma paragem perfeita para quem procura refrescar-se na água doce, a praia dispõe de diversas infraestruturas de apoio, incluindo bar, casas de banho, posto de primeiros socorros e estacionamento. Conta também com a presença de nadador-salvador.