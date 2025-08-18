Não deixe o verão passar sem visitar esta praia fluvial: tem águas transparentes e paisagens de cortar a respiração

Escondida entre colinas verdes, esta praia fluvial é um verdadeiro paraíso de verão. Com águas cristalinas e paisagens de cortar a respiração, é o destino perfeito para quem quer relaxar e desfrutar da natureza.

No coração da Serra do Açor, rodeada por um ambiente rústico e acolhedor, a Praia Fluvial de Pessegueiro é um destino que parece ter saído de um postal e que, ao vivo, impressiona ainda mais. Localizada numa aldeia tipicamente serrana, esta praia fluvial oferece muito mais do que um simples mergulho: proporciona uma experiência completa de tranquilidade, lazer e contacto com a natureza.

A ribeira de Pessegueiro, com as suas águas límpidas e cristalinas, atravessa a zona balnear, conferindo-lhe uma beleza natural difícil de igualar. Ao redor, a paisagem inclui a igreja matriz e o casario em xisto, criando um cenário que respira autenticidade e tradição.

Com relvado, piscina fluvial, zonas de sombra, bar e instalações sanitárias, este é o local ideal para desfrutar de um dia tranquilo, longe da confusão. Para quem deseja prolongar a estadia, existem bungalows modernos e bem cuidados mesmo junto à praia, perfeitos para uns dias de descanso em comunhão com a serra.

A praia fluvial de Pessegueiro possui ainda a classificação de Praia Acessível e Bandeira Azul, garantindo qualidade, segurança e inclusão para todos os visitantes.

Para os mais aventureiros, o caminho do xisto de Pessegueiro oferece uma excelente oportunidade de explorar os arredores a pé, num percurso envolvido pela natureza. O antigo lagar, agora recuperado, é outro ponto de interesse, ideal para momentos de lazer e descoberta.