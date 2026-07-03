Águas mornas em Portugal? Há uma praia a apenas 1h30 de Lisboa onde isso é possível

  • Dois às 10

Nem todas as praias portuguesas têm água gelada. A apenas 1h30 de Lisboa, há um areal conhecido pelas águas mais mornas, ideal para quem quer aproveitar o mar sem o choque térmico habitual.

Com a chegada das férias de verão, são muitos os portugueses que começam a procurar alternativas às praias mais concorridas. Entre o trânsito, a dificuldade em encontrar estacionamento e os areais repletos de pessoas, as praias fluviais afirmam-se cada vez mais como uma opção tranquila para desfrutar dos dias quentes em plena natureza.

Foi precisamente uma dessas propostas que a criadora de conteúdos Jacqueline Oliveira partilhou recentemente no Instagram. A influenciadora destacou a Praia Fluvial do Lago Azul, em Ferreira do Zêzere, que descreveu como uma verdadeira "joia escondida" no centro de Portugal.

O local distingue-se pelas águas calmas e mornas, ideais para nadar, relaxar ou praticar atividades náuticas durante os meses mais quentes do ano.

Além da zona balnear, que dispõe de vigilância durante a época balnear, o espaço oferece diversas infraestruturas para receber os visitantes. Há bar e restaurante com esplanada, instalações sanitárias, parque de merendas e estacionamento gratuito.

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Nas imediações existem ainda várias opções para comer e beber. Entre elas encontram-se o Restaurante Lago Azul, integrado no Lago Azul Eco Hotel, com vista para a albufeira de Castelo de Bode, bem como o bar do hotel. Outra alternativa é o Café do Lago, conhecido pelas refeições ligeiras, tostas, sanduíches, gelados e bebidas, sempre com vista para a água.

Para quem procura um pouco mais de aventura, o destino disponibiliza também atividades como paddle, caiaque e passeios de barco, tornando-se uma opção apelativa para famílias, grupos de amigos ou casais.

Localizada em Ferreira do Zêzere, a Praia Fluvial do Lago Azul fica a cerca de 1h10 de Leiria e apresenta-se como uma alternativa para quem pretende passar um dia diferente, longe da confusão das praias costeiras, sem abdicar de bons mergulhos, boa comida e paisagens naturais.

Temas: Praia Fluvial do Lago Azul Ferreira do Zêzere
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