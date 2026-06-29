Esta praia fluvial de águas mornas parece saída de outro país, mas fica a 1h30 de Lisboa

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Praia Fluvial do Lago Azul
Praia Fluvial do Lago Azul

Se procura um refúgio longe da confusão das praias mais movimentadas, esta pode ser a escolha ideal. A apenas 1h30 de Lisboa, encontra uma praia fluvial de águas mornas que combina tranquilidade, natureza e paisagens inesquecíveis.

Com a chegada das férias de verão, cada vez mais portugueses procuram alternativas às praias mais movimentadas. Entre o trânsito intenso, a dificuldade em encontrar estacionamento e os areais cheios, as praias fluviais têm ganho destaque como uma opção mais tranquila para desfrutar dos dias quentes em plena natureza.

Foi precisamente uma dessas sugestões que a criadora de conteúdos Jacqueline Oliveira partilhou recentemente no Instagram. A influenciadora recomendou a Praia Fluvial do Lago Azul, em Ferreira do Zêzere, descrevendo-a como uma verdadeira "joia escondida" no centro de Portugal.

O espaço distingue-se pelas águas calmas e mornas, ideais para nadar, relaxar ou praticar atividades náuticas durante os meses mais quentes do ano.

Além da zona balnear, que dispõe de vigilância durante a época balnear, o local oferece várias infraestruturas para acolher os visitantes. Conta com bar e restaurante com esplanada, instalações sanitárias, parque de merendas e estacionamento gratuito.

Nas imediações existem ainda várias opções para refeições e bebidas. Entre elas está o Restaurante Lago Azul, integrado no Lago Azul Eco Hotel, com vista para a albufeira de Castelo de Bode, bem como o respetivo bar do hotel. Outra alternativa é o Café do Lago, conhecido pelas refeições ligeiras, tostas, sanduíches, gelados e bebidas, sempre com vista para a água.

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Para quem procura um pouco mais de aventura, o destino disponibiliza também atividades como paddle, caiaque e passeios de barco, tornando-se uma excelente opção para famílias, grupos de amigos ou casais.

Situada em Ferreira do Zêzere, a Praia Fluvial do Lago Azul fica a cerca de 1h30 de Lisboa e apresenta-se como uma alternativa para quem pretende passar um dia diferente, longe da agitação das praias costeiras, sem abdicar de bons mergulhos, boa comida e paisagens naturais.

Temas: Praia Fluvial do Lago Azul Ferreira do Zêzere
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