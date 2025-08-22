Neste ‘jacuzzi natural’ português a água está 30 graus: saiba onde fica

  • Joana Lopes
  • Hoje às 17:00
Praia Fluvial do Pego Fundo Foto Instagram @camara_municipal_alcoutim 2.
Praia Fluvial do Pego Fundo Foto Instagram @camara_municipal_alcoutim 2.

Este ‘jacuzzi natural’, com temperaturas que chegam aos 30 graus, é o refúgio perfeito para relaxar e escapar da rotina. Saiba onde se encontra este pequeno paraíso português.

Inserida na tranquila paisagem rural do nordeste algarvio, a praia fluvial do Pego Fundo é um verdadeiro refúgio de beleza natural, situada na Ribeira de Cadavais, afluente do Rio Guadiana. Quem imaginaria encontrar uma praia de areia branca à beira de um rio? Criada para que habitantes e visitantes de Alcoutim possam usufruir das águas fluviais, a areia convida a estender a toalha depois de um mergulho refrescante.

O principal atrativo do Pego Fundo é, sem dúvida, a temperatura da água. Durante o verão, a água chega aos 30 graus, como pode ser confirmado no site Visit Algarve. Cada vez mais portugueses e estrangeiros procuram este refúgio de sonho, onde é possível relaxar na areia enquanto se ouve o cantar dos pássaros e o som dos chocalhos dos rebanhos que pastam na vegetação envolvente.

O acesso à praia é simples e cómodo, através de estrada alcatroada que parte da vila de Alcoutim, atravessa a ponte sobre a Ribeira de Cadavais e segue até à margem esquerda da praia, num percurso de cerca de 500 metros.

estacionamento disponível e, durante a época balnear, a praia conta com restaurante, casas de banho e vigilância. O Pego Fundo possui ainda o selo de «Praia Acessível», permitindo que pessoas com mobilidade reduzida desfrutem plenamente deste “jacuzzi natural” algarvio.

Pode ver as imagens deslumbrantes de Jorge Coelho, autor de um canal de Youtube com vídeos aéreos, no vídeo que se segue e na galeria de imagens acima.

Temas: Praia Fluvial do Pego do Fundo Alcoutim Pego Fundo Algarve

