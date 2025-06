Ilha de piratas, insufláveis e parque aquático? Sim, tem tudo isto nesta praia fluvial portuguesa

Se procura uma escapadela perfeita para toda a família, esta praia fluvial portuguesa é o destino ideal. Com uma ilha temática de piratas, insufláveis divertidos e um parque aquático, garante diversão e aventura para miúdos e graúdos num cenário natural deslumbrante.

Está à procura de uma alternativa diferente para os dias quentes, que não seja a habitual ida à praia? Portugal oferece diversas opções de lazer ideais para o verão. Em Outeiro da Cabeça Campelos, Torres Vedras, encontra-se um parque aquático que garante muita aventura e diversão ao ar livre, inserido num ambiente natural: a Lagoa do Falcão.

Se pensa que se trata de mais um espaço repleto de piscinas e escorregas, engana-se. A lagoa é o centro das atenções, sendo o local onde decorre a maior parte das atividades, quer dentro da piscina natural, quer nas suas imediações. As opções variam desde atividades mais radicais até outras mais calmas, para agradar a todos os gostos.

Um dia no Parque Aquático Lagoa do Falcão significa muita ação nos insufláveis aquáticos, treino de arco e flecha, experimentar o stand-up paddle no meio da lagoa ou até fazer canoagem. Contudo, existem ainda outras atividades disponíveis.

No meio da lagoa ergue-se a ilha Pirata, que esconde um tesouro. Para lá chegar, é necessário descobrir as pistas espalhadas pelo parque e encontrar a chave que abre o baú do tesouro. Depois, basta apanhar a jangada e ir até à Arca do Tesouro. No barco dos piratas é possível também fazer um minicircuito de arborismo.

Para os amantes de emoções fortes, há um escorrega com mais de 200 metros de comprimento, uma atividade que promete momentos inesquecíveis.

Depois de tanta animação (ou até mesmo antes), é possível relaxar na praia fluvial da lagoa.

O Parque Aquático Lagoa do Falcão funciona entre junho e setembro, das 10h às 19h, todos os dias. Nos meses restantes, só está aberto ao fim de semana ou mediante reserva prévia para grupos.

O bilhete diário custa 24 euros para adultos e 19 euros para crianças e séniores. É importante salientar que algumas atividades não estão incluídas no preço dos bilhetes.