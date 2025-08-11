Entre águas transparentes e paisagens deslumbrantes: esta praia fluvial está entre as mais belas de Portugal

Escondida entre montanhas e rios de águas límpidas, esta praia fluvial é o destino perfeito para quem quer relaxar e desfrutar de cenários naturais deslumbrantes. Está entre as mais encantadoras do país.

Entre as praias fluviais mais encantadoras de Portugal, destaca-se a Praia Fluvial da Foz d’Égua, conhecida pela sua beleza natural singular, que combina águas cristalinas com um cenário dominado pelas tradicionais construções em xisto.

Localizada nas ribeiras de Piódão e Chãs d’Égua, esta praia oferece uma paisagem impressionante, onde as águas transparentes funcionam como verdadeiros espelhos naturais, refletindo o verde vibrante das encostas que a rodeiam.

Inserida nas famosas Aldeias de Xisto, a praia fluvial conta com diversas infraestruturas para os visitantes, incluindo um bar com esplanada e um parque de merendas, que garantem conforto e facilitam a estadia no local.

A criadora de conteúdos, conhecida na plataforma TikTok como @saraa_theexplorer, recomendou recentemente este destino, partilhando um vídeo que destaca a beleza do espaço, mas alerta para o acesso sinuoso e para a água bastante fria, que pode surpreender quem não está habituado.

Por ser um ponto turístico bastante procurado, aconselha-se a chegada cedo para evitar aglomerações e dificuldades no estacionamento, uma vez que a zona não dispõe de grande capacidade para veículos.