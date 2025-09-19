Temperaturas voltam a subir e nós descobrimos um ‘jacuzzi natural’ em Portugal com a água a 30 °C

O calor voltou a instalar-se em Portugal e, com ele, a vontade de encontrar formas de se refrescar — ou, neste caso, de relaxar. Nós descobrimos um verdadeiro ‘jacuzzi natural’ onde a água se mantém a 30 °C, perfeito para quem quer desfrutar de um banho quente e revigorante. Saiba onde fica este refúgio natural.

Inserida na serena paisagem rural do nordeste algarvio, a praia fluvial do Pego Fundo é um verdadeiro refúgio natural, localizada na Ribeira de Cadavais, um afluente do Rio Guadiana. Quem diria que seria possível encontrar uma praia de areia branca junto a um rio? Concebida para que os habitantes e visitantes de Alcoutim possam desfrutar das suas águas fluviais, a areia convida a estender a toalha depois de um mergulho refrescante.

O grande destaque do Pego Fundo é, sem dúvida, a temperatura da água. Durante o verão, a água atinge os 30 graus, conforme confirma o site Visit Algarve. Cada vez mais portugueses e estrangeiros procuram este verdadeiro refúgio de sonho, onde é possível relaxar na areia ao som do canto dos pássaros e dos chocalhos dos rebanhos que pastam na vegetação envolvente.

O acesso à praia é fácil e cómodo, através de uma estrada alcatroada que parte da vila de Alcoutim, atravessa a ponte sobre a Ribeira de Cadavais e segue até à margem esquerda da praia, num percurso de cerca de 500 metros. Há estacionamento disponível e, durante a época balnear, a praia dispõe de restaurante, casas de banho e vigilância. O Pego Fundo conta ainda com o selo de «Praia Acessível», permitindo que pessoas com mobilidade reduzida possam usufruir plenamente deste «jacuzzi natural» algarvio.

Pode ver as imagens deslumbrantes de Jorge Coelho, autor de um canal de YouTube com vídeos aéreos, no vídeo que se segue e na galeria de imagens acima.