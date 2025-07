Este refúgio fluvial de águas azul-turquesa esteve escondido em Portugal — até agora

Escondida entre a natureza e longe das multidões, esta praia fluvial encanta com a sua água azul-turquesa cristalina, paisagens de cortar a respiração e uma tranquilidade difícil de encontrar nos destinos mais populares. Um verdadeiro paraíso português que promete conquistar os teus dias de verão.

Com a chegada do verão e das temperaturas elevadas, muitos começam a imaginar destinos de águas cristalinas para se refrescarem, e Portugal oferece diversas opções que merecem ser exploradas. Se costuma rumar ao sul à procura das praias do Alentejo e do Algarve, temos uma sugestão diferente. Porque não aproveitar para visitar o centro do país e conhecer a encantadora Praia Fluvial de Cardigos, em Mação?

Este recanto português tem conquistado todos os que o visitam, sendo amplamente partilhado no Instagram, graças ao tom azul-turquesa das suas águas e à paisagem verde que o envolve.

Localizada nas proximidades da Barragem de Vergancinho, a Praia Fluvial de Cardigos não oferece o habitual mergulho em rio aberto, mas sim uma ampla piscina fluvial concebida para todas as idades e vigiada durante a época balnear, que este ano decorre até 8 de setembro.

Para quem procura um espaço para se deitar ao sol ou simplesmente descansar, há uma área com relvado e uma pequena faixa de areia onde se pode estender a toalha.

Este espaço foi criado como um refúgio de verão e, para isso, está equipado com parque de merendas com churrasqueiras, bar de apoio e balneários.

A Praia Fluvial de Cardigos é, de facto, uma pérola nacional, e não é de admirar que tenha voltado este ano a ser distinguida com o galardão Qualidade de Ouro atribuído pela Quercus.