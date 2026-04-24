20 receitas para levar para a praia (e esquecer as sandes de vez)

Para quem aprecia a praia, há poucas experiências melhores do que passar um dia inteiro à beira-mar , entre banhos de sol e mergulhos refrescantes.

Se está a organizar longas jornadas na praia, não se esqueça de preparar o farnel. Reunimos 20 sugestões simples de preparar e práticas de comer, ideais para a sua pausa à beira-mar.

Deixamos apenas um aviso: algumas destas opções devem ser conservadas numa pequena arca frigorífica de praia ou, pelo menos, mantidas afastadas do calor.