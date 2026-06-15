Escondida entre falésias, esta praia portuguesa destaca-se pela sua paisagem deslumbrante

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A praia da Galé – Fontaínhas, em Grândola, destaca-se pelo mar de tons azul-claro, pelo extenso areal e pela impressionante arriba fóssil que lhe confere uma beleza singular e torna a paisagem verdadeiramente memorável.

Com a chegada do calor e a aproximação das férias de verão, muitos portugueses começam a procurar destinos de praia para aproveitar os dias de sol. Entre as opções que se destacam está este recanto alentejano, cuja arriba fóssil de tonalidades alaranjadas faz lembrar o Grand Canyon e oferece um cenário digno de um postal.

Para lá chegar, é necessário percorrer um longo trajeto de carro, algo habitual na região do Alentejo, até alcançar uma zona residencial composta por elegantes moradias. À primeira vista, pode parecer que a praia está escondida, mas basta subir ao topo da arriba para descobrir, lá em baixo, um extenso areal branco com cerca de dois quilómetros e um mar azul que se prolonga até ao horizonte.

A grande marca da Praia da Galé – Fontaínhas é precisamente a arriba fóssil, moldada ao longo de milhões de anos. Os seus tons alaranjados contrastam e fundem-se com o azul do mar e do céu, criando uma paisagem pitoresca e única, ideal para desfrutar das férias de verão.

O acesso ao areal é feito através de uma escadaria construída na falésia. Embora o percurso não seja especialmente inclinado e, na maioria das situações, seja relativamente fácil de percorrer, quem tenha mobilidade reduzida ou viaje com crianças pequenas deverá redobrar a atenção. Ainda assim, trata-se de uma experiência que compensa plenamente.

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Temas: Praia Alentejo Praia da Galé Dois às 10
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