Férias perfeitas sem sair do país? Há um paraíso de águas quentes em Portugal

Viagens intermináveis e orçamentos elevados não são obrigatórios para desfrutar de águas quentes, calmas e cristalinas. Em Portugal, é possível encontrar tudo isso. Nós mostramos-lhe onde.

Se é daqueles que sonham com praias paradisíacas, mas cujo "tempo" (com todas as aspas) não permite embarcar rumo a ilhas distantes e resorts com pulseira no pulso, saiba que o paraíso pode estar muito mais perto do que pensa. Portugal está repleto de praias de sonho e o Algarve guarda um dos seus segredos mais bem guardados.

Neste local, não terá de lidar com multidões de turistas nem com o trânsito habitual — não circulam carros — e encontrará águas límpidas, quentes e serenas. No verão, a bandeira verde é quase uma constante. Estamos a falar da Ilha do Farol, um autêntico tesouro escondido na faixa arenosa que separa o mar da Ria Formosa, localizada na extremidade da Ilha da Culatra.

O acesso à Ilha do Farol faz-se através de ligações regulares de barco com partida de Faro ou de Olhão. A viagem, para além de acessível (os bilhetes rondam os 2 euros), é por si só uma experiência a não perder. Importa referir que, caso pretenda levar o seu animal de estimação, este só pode acompanhá-lo se for transportado dentro de uma transportadora.

Durante os cerca de 40 minutos que dura o percurso de ferry, é possível contemplar a área protegida da Ria Formosa, rica em biodiversidade, incluindo várias espécies de aves migratórias.

À chegada, os visitantes deparam-se com uma pequena aldeia chamada Farol, onde a maioria dos residentes vive da pesca e da apanha de bivalves. Ainda assim, o grande destaque da ilha é a magnífica Praia do Farol, reconhecida pela sua vasta extensão de areia branca. Trata-se de uma praia quase deserta, banhada por um mar calmo e transparente.

Com poucas habitações e sem trânsito, a Praia do Farol oferece um ambiente de verdadeira tranquilidade. A praia conta com posto de primeiros socorros, apoio balnear e vigilância de nadadores-salvadores. Os restaurantes locais são bastante apreciados, especialmente pelos pratos de peixe e marisco fresco, ideais para terminar um dia de praia em grande.

Importa ter em conta que os barcos de carreira habitualmente deixam de operar às 19h30. Caso permaneça na ilha para além desse horário, poderá recorrer aos serviços de barcos-táxi disponíveis no local.

Explore a galeria acima e veja os vídeos abaixo para conhecer melhor este destino algarvio.