Esqueça as placas de gelo: há um truque mais simples para manter a comida fresca na praia

Permite a circulação de ar: Ao contrário do plástico, as folhas de couve não selam completamente o alimento. Esta ligeira ventilação evita o acumular de humidade, reduzindo o risco de que os alimentos fiquem encharcados ou se estraguem rapidamente.

Protege do calor: Ao embrulhar os alimentos, as folhas atuam como uma camada isolante que ajuda a reduzir o impacto direto do calor do sol, especialmente se o embrulho for mantido à sombra.