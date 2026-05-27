Nem Grécia nem Itália: melhor praia da Europa fica em Portugal

  • Dois às 10
  • Há 3h e 39min
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Há uma praia portuguesa que superou toda a competição europeia.

A Praia de Monte Clérigo, em Aljezur, no Algarve, foi considerada a melhor praia da Europa num novo ranking divulgado pela organização Europe’s Best Destinations, dedicada à promoção do turismo e cultura europeia.

A praia portuguesa lidera uma lista que inclui destinos de sonho na Grécia, Itália, Maiorca, Noruega e Turquia. No top 10 surgem praias como Voutoumi e Fteri, na Grécia, Elafonisi, em Creta, Bogliasco, em Itália, Kvalvika, na Noruega, ou Kaputas, na Turquia.

Segundo a organização, a Praia de Monte Clérigo “tornou-se discretamente um dos destinos atlânticos mais desejados da Europa”, conquistando cada vez mais visitantes à procura de autenticidade, natureza e tranquilidade, longe das zonas mais massificadas do turismo.

O ranking destaca as falésias douradas, as paisagens selvagens do Atlântico e os pôr-do-sol considerados “inesquecíveis”, referindo mesmo que Monte Clérigo está rapidamente a ganhar fama como uma das principais “praias de pôr-do-sol” de Portugal.

Outro dos aspetos destacados é o ambiente vivido ao final da tarde. Todas as sextas-feiras, locais e turistas juntam-se junto ao mar, no conhecido restaurante O Sargo, para ouvir música ao vivo, provar marisco fresco e assistir ao pôr-do-sol.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

A publicação refere ainda que a Costa Vicentina está a atrair cada vez mais visitantes internacionais. Alexandre Grimaldi, filho do príncipe Alberto II do Mónaco, terá sido visto recentemente na zona, enquanto o designer Christian Louboutin é apontado como um visitante habitual da região.

Inserida no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, Monte Clérigo é descrita como um destino ideal para quem procura natureza preservada, surf, trilhos pedestres e férias tranquilas, afastadas do turismo de massas.

A Europe’s Best Destinations destaca ainda o crescimento de alojamentos privados de luxo na região, com moradias modernas equipadas com piscinas aquecidas, jacuzzis e espaços exteriores sofisticados.

Para elaborar o ranking das melhores praias da Europa de 2026, a organização analisou centenas de praias europeias, avaliando critérios como beleza natural, qualidade da água, acessibilidade, autenticidade, preservação ambiental, serviços disponíveis e experiência global dos visitantes.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

O objetivo, segundo a publicação, foi distinguir praias que oferecem mais do que apenas beleza: locais capazes de proporcionar tranquilidade, contacto com a natureza e experiências memoráveis.

Pode ver o ranking completo aqui.

Temas: Praia Aljezur Dois às 10 Costa Vicentina
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

A menos de 1 hora de Lisboa há praias de águas cristalinas que fazem lembrar Ibiza

Paisagens inesquecíveis e águas translúcidas: esta praia fluvial destaca-se entre as mais belas de Portugal

Dicas

Parece um resort, mas é uma piscina gratuita escondida em Portugal

Ontem às 17:00

Poucos sabem onde fica este paraíso de águas cristalinas em Portugal

Ontem às 16:00

Toda a gente pensa que isto fica na Ásia — mas está a apenas 1 hora de Lisboa

Ontem às 15:00

Poucos portugueses conhecem este paraíso natural — mas quem vai fica rendido

26 mai, 17:00

A menos de 1 hora de Lisboa há praias de águas cristalinas que fazem lembrar Ibiza

26 mai, 16:00

Troque os resorts lá fora por este tudo incluído com piscinas e escorregas em Portugal

26 mai, 15:00

Estas piscinas a minutos de Lisboa reabrem em breve após terem sido um sucesso no ano passado

25 mai, 16:00
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira partilha novidade sobre Catarina Miranda: “Agradeço a confiança”

Ontem às 11:45

Diogo revela se já falou com Eva após o “Secret Story 10”

Ontem às 11:33

Fomos acompanhar o trabalho de Ana, ex-concorrente do Secret Story, no restaurante onde serve de lingerie

26 mai, 10:20

“Não sei se vai reconhecer este menino”: Cristina Ferreira anuncia convidado especial

Ontem às 10:07

Signos

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Receitas

Não sabe o que cozinhar esta semana? Experimente estas 5 receitas rápidas

25 mai, 17:00

Ninguém queria acreditar no que este chef espanhol usa no arroz branco em vez de água

25 mai, 15:00

Troque as sandes e batatas fritas por estas opções na praia

22 mai, 16:00

Parece receita de avó: o bolo de mel tradicional que sabe sempre bem

20 mai, 15:30

Fora do Estúdio

Catarina Miranda responde à mãe de Afonso Leitão: «Isto não é uma situação leviana»

Há 3h e 29min

Já todos sabem o que aconteceu. Marcelo Palma, ex-amigo de Afonso Leitão, reage ao que Catarina Miranda expôs

Ontem às 12:53

Inês Morais já sabe o que tramou Afonso Leitão e coloca-se ao lado de Catarina Miranda: «Trata-se de coisas graves»

Ontem às 09:31

Comentadores da TVI partilham mensagem privada de Catarina Miranda: «Senti que devia ser sincera convosco»

Ontem às 08:50

Fotos

Catarina Miranda responde à mãe de Afonso Leitão: «Isto não é uma situação leviana»

Há 3h e 29min

Nem Grécia nem Itália: melhor praia da Europa fica em Portugal

Há 3h e 39min

Parece um resort, mas é uma piscina gratuita escondida em Portugal

Ontem às 17:00

Depois do comunicado, Catarina Miranda quebra silêncio com as suas «explicações»

Ontem às 16:22