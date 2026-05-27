Nem Grécia nem Itália: melhor praia da Europa fica em Portugal

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Há uma praia portuguesa que superou toda a competição europeia.

A Praia de Monte Clérigo, em Aljezur, no Algarve, foi considerada a melhor praia da Europa num novo ranking divulgado pela organização Europe’s Best Destinations, dedicada à promoção do turismo e cultura europeia.

A praia portuguesa lidera uma lista que inclui destinos de sonho na Grécia, Itália, Maiorca, Noruega e Turquia. No top 10 surgem praias como Voutoumi e Fteri, na Grécia, Elafonisi, em Creta, Bogliasco, em Itália, Kvalvika, na Noruega, ou Kaputas, na Turquia.

Segundo a organização, a Praia de Monte Clérigo “tornou-se discretamente um dos destinos atlânticos mais desejados da Europa”, conquistando cada vez mais visitantes à procura de autenticidade, natureza e tranquilidade, longe das zonas mais massificadas do turismo.

O ranking destaca as falésias douradas, as paisagens selvagens do Atlântico e os pôr-do-sol considerados “inesquecíveis”, referindo mesmo que Monte Clérigo está rapidamente a ganhar fama como uma das principais “praias de pôr-do-sol” de Portugal.

Outro dos aspetos destacados é o ambiente vivido ao final da tarde. Todas as sextas-feiras, locais e turistas juntam-se junto ao mar, no conhecido restaurante O Sargo, para ouvir música ao vivo, provar marisco fresco e assistir ao pôr-do-sol.

A publicação refere ainda que a Costa Vicentina está a atrair cada vez mais visitantes internacionais. Alexandre Grimaldi, filho do príncipe Alberto II do Mónaco, terá sido visto recentemente na zona, enquanto o designer Christian Louboutin é apontado como um visitante habitual da região.

Inserida no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, Monte Clérigo é descrita como um destino ideal para quem procura natureza preservada, surf, trilhos pedestres e férias tranquilas, afastadas do turismo de massas.

A Europe’s Best Destinations destaca ainda o crescimento de alojamentos privados de luxo na região, com moradias modernas equipadas com piscinas aquecidas, jacuzzis e espaços exteriores sofisticados.

Para elaborar o ranking das melhores praias da Europa de 2026, a organização analisou centenas de praias europeias, avaliando critérios como beleza natural, qualidade da água, acessibilidade, autenticidade, preservação ambiental, serviços disponíveis e experiência global dos visitantes.

O objetivo, segundo a publicação, foi distinguir praias que oferecem mais do que apenas beleza: locais capazes de proporcionar tranquilidade, contacto com a natureza e experiências memoráveis.

Pode ver o ranking completo aqui.