Areia branca, águas tranquilas e piscinas flutuantes: o refúgio português de que todos estão a falar

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Se procura um destino tranquilo para escapar às praias mais concorridas neste verão, a Praia Fluvial de Albergaria dos Fusos, situada junto à albufeira da barragem com o mesmo nome, perto de Vila Ruiva, no concelho de Cuba, pode ser a escolha ideal no coração do Alentejo.

Com um amplo areal de areia branca e fina, este espaço convida a dias de descanso em plena natureza. A pensar nas famílias, a praia dispõe de duas piscinas flutuantes — uma para adultos e outra para crianças —, garantindo maior conforto e segurança durante os banhos. Ao longo do areal, não faltam chapéus de palha para criar zonas de sombra nos dias de maior calor.

Além dos mergulhos, há várias opções para quem prefere manter-se ativo. O espaço conta com campos para futebol, andebol e voleibol de praia, bem como o Boleta Restaurante Bar, onde é possível desfrutar de refeições e bebidas inspiradas em sabores internacionais.

A Praia Fluvial de Albergaria dos Fusos integra ainda o Ecopark do Alentejo Central, um projeto que prevê novas infraestruturas, como um centro náutico dedicado a desportos não poluentes, uma área para autocaravanas, um centro de ciclismo e uma torre de observação de aves, reforçando a ligação entre turismo e natureza.