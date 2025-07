"Descobri as Maldivas portuguesas". Turistas estrangeiros rendidos a praia de água quente

Se ainda não planeou as suas férias de verão, temos a sugestão ideal. A poucas horas de Lisboa, descubra um paraíso escondido, com águas cristalinas, praias de areia fina e o refúgio perfeito para relaxar.

Se ainda não planeou as suas férias de verão, temos uma sugestão perfeita, a apenas duas horas de Lisboa. Já imaginou um destino comparável às Maldivas? A encantadora Ilha da Armona, no Algarve, é um verdadeiro paraíso escondido, com águas cristalinas e praias de areia fina.

Turistas estrangeiros estão cada vez mais rendidos, como o caso da influenciadora Dani Lorena, que com mais de 300 mil seguidores partilhou esta ilha secreta:

A Ilha da Armona faz parte das ilhas da Ria Formosa e encontra-se perto da cidade de Olhão, uma das zonas mais autênticas e tranquilas do Algarve. A sua principal atração? A beleza natural e a paz de um ambiente praticamente selvagem, onde as águas cristalinas do mar fazem desta ilha um verdadeiro paraíso escondido. E não é só a sua paisagem deslumbrante que cativa os visitantes, mas também a sua diversidade de ambientes: a ilha separa o mar da Ria Formosa, oferecendo aos turistas praias banhadas por águas salgadas e outras por águas doces.

Embora seja um destino cada vez mais popular entre os turistas, a Ilha da Armona tem um charme único por não contar com grandes resorts ou hotéis. Em vez disso, oferece uma experiência mais autêntica, com algumas casas para alugar, ideais para quem procura umas férias tranquilas em contacto com a natureza. Há também um parque de campismo para quem gosta de viver a experiência de acampar perto do mar. Para quem visita a ilha, não faltam opções de lazer e alimentação, com minimercados, cafés e restaurantes a servirem pratos típicos da região.

Uma das características que torna a Ilha da Armona tão especial é o seu acesso limitado, o que contribui para preservar a sua beleza intocada. Para chegar até lá, a única opção é de barco. Pode optar por um ferryboat que parte do Porto de Recreio de Olhão ou, se preferir mais privacidade e comodidade, apanhar um barco-táxi. Seja qual for a escolha, a experiência de atravessar as águas calmas e cristalinas até à ilha torna a viagem ainda mais inesquecível.

Se procura um destino calmo, com paisagens de cortar a respiração e longe da confusão das grandes multidões, a Ilha da Armona é o local perfeito para passar as suas férias de verão.

Confira, acima, na galeria, imagens deslumbrantes deste paraíso escondido no sul de Portugal.

Saiba como chegar através do Google Maps.