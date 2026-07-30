Esta praia portuguesa junta rio e mar e ainda tem espaço para estender a toalha em agosto

Ficou desfigurada com um ano e, grávida, assistiu ao assassinato do companheiro. Hoje, pede ajuda na rua para alimentar os filhos

Há praias portuguesas que, mesmo em pleno verão, continuam a escapar às grandes enchentes. A Praia das Furnas, junto a Vila Nova de Milfontes, é um desses raros lugares onde ainda é possível encontrar tranquilidade, um extenso areal e águas cristalinas.

Antes de partir, há um conselho importante: consulte o estado das marés e tente visitar este destino durante a maré baixa. É nessa altura que a praia revela um cenário ainda mais impressionante. Pode também acompanhar as condições em tempo real através da câmara da Beachcam.

Localizada na margem esquerda do Rio Mira, a Praia das Furnas oferece o melhor de dois mundos. De um lado, encontra uma praia de mar; do outro, uma zona fluvial de água salgada, onde o rio se encontra com o oceano. O acesso faz-se pela ponte de Vila Nova de Milfontes ou através de uma curta travessia de barco.

Quando a maré desce, o areal prolonga-se para lá da foz do rio, formando pequenas enseadas que convidam a longos passeios junto à água. Se o estado do mar o permitir, vale a pena aproveitar para um mergulho nas águas do Atlântico.

Já quem prefere águas mais calmas encontra, na zona do rio, um ambiente perfeito para relaxar. A água é límpida, pouco profunda durante a maré baixa e ideal para famílias. É também um local muito procurado para atividades como stand up paddle, vela, windsurf ou canoagem, existindo ainda passeios de barco pelo Rio Mira.

Depois de um dia de praia, uma paragem no restaurante Oásis é quase obrigatória. A esplanada oferece uma vista privilegiada sobre a paisagem e a ementa destaca os sabores da região, com especial destaque para os peixes grelhados, o marisco, a açorda de gambas e a famosa salada de polvo.

A Praia das Furnas foi distinguida como "Melhor Praia de Rio" nas 7 Maravilhas Praias de Portugal, em 2012, e dispõe de estacionamento, instalações sanitárias, parque de campismo, alojamento, acessos para pessoas com mobilidade reduzida, vigilância durante a época balnear e Bandeira Azul.

Outro dos atrativos é a existência de uma praia canina, criada em 2021, onde os visitantes podem desfrutar do verão na companhia dos seus animais de estimação. É, por isso, um destino que reúne natureza, tranquilidade e condições para toda a família.