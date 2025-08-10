Mar e rio na mesma praia? Neste paraíso português há espaço para todas as pessoas

Este é um destino obrigatório que ainda está longe das enchentes a que algumas praias portuguesas estão expostas.

Areia branca, um extenso areal com espaço garantido até mesmo em pleno mês de agosto e águas cristalinas fazem da Praia das Furnas uma das verdadeiras pérolas da Costa Vicentina. Localizada perto de Vila Nova de Milfontes, na margem esquerda do Rio Mira, esta praia combina mar e rio numa paisagem natural de cortar a respiração. O conselho é simples, mas importante: antes de visitar, confirme o estado das marés e opte por ir com maré baixa para tirar o melhor partido do local. (veja no Beachcam).

A Praia das Furnas tem a particularidade de oferecer uma experiência dupla. De um lado, a praia de mar, que se alonga para lá da foz do Mira quando a maré está baixa, formando enseadas perfeitas para caminhadas tranquilas e, se o mar permitir, mergulhos revigorantes. Do outro, a praia de rio, com águas salgadas e calmas, ideais para quem prefere zonas seguras e tranquilas. Este é o lado preferido por praticantes de stand up paddle, windsurf, vela ou canoagem, além de ser possível fazer passeios de barco ao longo do rio Mira.

Chegar a esta margem é simples: pode atravessar a ponte com o mesmo nome da vila ou optar por uma pequena viagem de barco. O acesso é facilitado, as dunas são encantadoras e a vista é memorável. A água do lado do rio, mesmo durante a maré baixa, permite longos passeios sem que se perca o pé – ideal para famílias com crianças ou para quem apenas quer relaxar sem preocupações.

Ao final da tarde, ou mesmo durante uma pausa no dia, vale a pena uma visita ao café-restaurante Oásis. Com uma esplanada privilegiada sobre o rio e uma cozinha que junta os sabores da terra e do mar, este é o local perfeito para recarregar energias. Os peixes grelhados e o marisco são altamente recomendados, com destaque para a açorda de gambas. Mas há uma estrela no menu que não pode mesmo faltar à mesa: a salada de polvo, considerada por muitos a melhor do país.

Com infraestrutura completa, a Praia das Furnas foi distinguida como a “Melhor Praia de Rio” nas 7 Maravilhas Praias de Portugal em 2012. Tem estacionamento, casas de banho, alojamento, parque de campismo, restaurante e acesso para pessoas com mobilidade reduzida. Durante o verão, conta com nadadores-salvadores e ostenta a Bandeira Azul, um selo de qualidade ambiental. E, se tiver cães, também eles são bem-vindos: desde 2021, a praia dispõe de uma zona canina com todas as condições para que os animais de companhia possam acompanhar a família nas férias.