Mar e rio na mesma praia? Neste paraíso português há espaço para todas as pessoas

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:36

Este é um destino obrigatório que ainda está longe das enchentes a que algumas praias portuguesas estão expostas.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Areia branca, um extenso areal com espaço garantido até mesmo em pleno mês de agosto e águas cristalinas fazem da Praia das Furnas uma das verdadeiras pérolas da Costa Vicentina. Localizada perto de Vila Nova de Milfontes, na margem esquerda do Rio Mira, esta praia combina mar e rio numa paisagem natural de cortar a respiração. O conselho é simples, mas importante: antes de visitar, confirme o estado das marés e opte por ir com maré baixa para tirar o melhor partido do local. (veja no Beachcam). 

A Praia das Furnas tem a particularidade de oferecer uma experiência dupla. De um lado, a praia de mar, que se alonga para lá da foz do Mira quando a maré está baixa, formando enseadas perfeitas para caminhadas tranquilas e, se o mar permitir, mergulhos revigorantes. Do outro, a praia de rio, com águas salgadas e calmas, ideais para quem prefere zonas seguras e tranquilas. Este é o lado preferido por praticantes de stand up paddle, windsurf, vela ou canoagem, além de ser possível fazer passeios de barco ao longo do rio Mira.

Chegar a esta margem é simples: pode atravessar a ponte com o mesmo nome da vila ou optar por uma pequena viagem de barco. O acesso é facilitado, as dunas são encantadoras e a vista é memorável. A água do lado do rio, mesmo durante a maré baixa, permite longos passeios sem que se perca o pé – ideal para famílias com crianças ou para quem apenas quer relaxar sem preocupações.

Ao final da tarde, ou mesmo durante uma pausa no dia, vale a pena uma visita ao café-restaurante Oásis. Com uma esplanada privilegiada sobre o rio e uma cozinha que junta os sabores da terra e do mar, este é o local perfeito para recarregar energias. Os peixes grelhados e o marisco são altamente recomendados, com destaque para a açorda de gambas. Mas há uma estrela no menu que não pode mesmo faltar à mesa: a salada de polvo, considerada por muitos a melhor do país.

Com infraestrutura completa, a Praia das Furnas foi distinguida como a “Melhor Praia de Rio” nas 7 Maravilhas Praias de Portugal em 2012. Tem estacionamento, casas de banho, alojamento, parque de campismo, restaurante e acesso para pessoas com mobilidade reduzida. Durante o verão, conta com nadadores-salvadores e ostenta a Bandeira Azul, um selo de qualidade ambiental. E, se tiver cães, também eles são bem-vindos: desde 2021, a praia dispõe de uma zona canina com todas as condições para que os animais de companhia possam acompanhar a família nas férias.

Temas: Praia Calor Verao Praia das furnas

RELACIONADOS

Esta é a praia portuguesa com a água mais quente do país

Há uma praia na Europa com água a 29 graus e hotéis 4 estrelas por menos de 100 euros

Praia com água a 30º: parece Cuba ou México, mas está na Europa

Dicas

Escorredor de dois níveis com drenagem automática é a nova solução prática para cozinhas

8 ago, 17:11

5 formas de fazer o perfume durar mais tempo na sua pele

8 ago, 16:30

Como usar molas de roupa para manter a casa fresca durante o verão

8 ago, 16:00

A função secreta da air fryer que vai transformar a sua cozinha

8 ago, 15:30

Acabe com as chamadas de spam no telemóvel desta forma

8 ago, 15:00

Esta é a praia portuguesa com a água mais quente do país

8 ago, 14:30

Aprenda a limpar as manchas do vidro do forno em dois minutos

7 ago, 17:00
MAIS

Mais Vistos

Hélder deixou vídeo para a mulher e os filhos verem depois dele morrer

3 jun, 11:47

Insólito: Em direto, cantor esqueceu-se de cantar e deixou Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz sem reação

7 ago, 10:46

Família é surpreendida com mensagem de Hélder após a sua morte

3 jun, 11:45

Ex-concorrente de reality show aparece irreconhecível com menos 22 quilos

8 ago, 11:02

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Este é o segredo para nunca mais deixar o Bacalhau à Brás seco

6 ago, 15:00

Esta mousse de chocolate é feita sem açúcar nem natas

5 ago, 16:30

Morango do amor: aprenda a fazer a receita que está a fazer furor na internet

4 ago, 08:00

Só precisa de sujar um tacho para fazer este bolo de chocolate

2 ago, 14:09

Fora do Estúdio

Com 24 anos, Miguel Moura é pai e padrasto: «Muita gente não sabe, porque eu...»

Há 32 min

De reality shows a papás e mamãs: conheça os filhos dos ex-concorrentes da TVI

Ontem às 19:59

«É a mulher que mais gosto»: Manuel Luís Goucha declara-se a 'estrela' da Televisão portuguesa

Ontem às 15:54

Cristina Ferreira destaca «coisa rara» que João Monteiro fez durante as férias

8 ago, 14:20

Fotos

Com 24 anos, Miguel Moura é pai e padrasto: «Muita gente não sabe, porque eu...»

Há 32 min

Mar e rio na mesma praia? Neste paraíso português há espaço para todas as pessoas

Hoje às 10:36

De reality shows a papás e mamãs: conheça os filhos dos ex-concorrentes da TVI

Ontem às 19:59

«É a mulher que mais gosto»: Manuel Luís Goucha declara-se a 'estrela' da Televisão portuguesa

Ontem às 15:54