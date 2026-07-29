Muitos portugueses ainda não conhecem esta praia, mas os espanhóis já a apelidam de "joia escondida"

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Portugal continua a despertar a atenção da imprensa internacional pelos seus recantos menos conhecidos. Depois de várias praias e aldeias terem sido destacadas por meios estrangeiros, é agora a vez de uma praia fluvial alentejana conquistar elogios em Espanha.

A Praia Fluvial das Azenhas d'El Rei, situada no concelho de Alandroal, foi apontada pelo jornal espanhol El Confidencial como "um verdadeiro oásis para quem procura escapar ao calor, principalmente durante os meses de verão".

Na publicação, o jornal recorda que a praia foi inaugurada há poucos anos e sublinha que, desde então, "não parou de receber elogios". Entre os aspetos destacados está a Bandeira Azul, distinção que reconhece a qualidade ambiental, a segurança, os serviços e a excelência da água balnear.

A acessibilidade é outro dos pontos elogiados pelo El Confidencial, que considera este espaço uma excelente opção para famílias. O acesso é feito através de passadeiras de madeira que conduzem tanto ao areal como à zona relvada, facilitando a circulação de carrinhos de bebé e de pessoas com mobilidade reduzida.

"O acesso é muito simples, pois é feito por passadeiras de madeira até à área de areia fina ou até à área relvada. Este lugar tem tudo o que precisa para um ótimo dia na praia, com salva-vidas, restaurante com esplanada, chuveiros e áreas de piquenique", escreve o jornal espanhol.

Com águas tranquilas e rodeada por uma paisagem natural, a Praia Fluvial das Azenhas d'El Rei continua, assim, a afirmar-se como uma alternativa às praias mais concorridas do verão, conquistando cada vez mais reconhecimento além-fronteiras.