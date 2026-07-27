Não precisa de ir para longe. Esta praia portuguesa tem água quente e espaço de sobra até em agosto

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Quem procura um dia de praia sem confusão, mesmo no pico do verão, encontra no sotavento algarvio um verdadeiro refúgio.

Situada na Ilha de Tavira, a Praia da Terra Estreita distingue-se pelo enorme areal, pelas águas cristalinas e pela tranquilidade que continua a preservar, mesmo durante o mês de agosto.

Numa zona do Algarve onde a natureza ainda domina a paisagem, esta praia mantém um ambiente muito diferente daquele que se encontra em muitos destinos turísticos. Os hotéis são escassos, vários restaurantes históricos continuam de portas abertas e, a partir do areal, é difícil avistar edifícios.

Integrada no Parque Natural da Ria Formosa, a Praia da Terra Estreita recebeu este nome por se localizar na parte mais estreita da Ilha de Tavira. Apesar disso, o areal é amplo e estende-se por vários quilómetros, oferecendo espaço suficiente para quem procura descansar sem a sensação de praia cheia.

A areia é branca e fina e está rodeada por dunas protegidas, onde é possível observar várias espécies de fauna e flora. Entre elas destacam-se os narcisos-das-areias, diversas aves e os caranguejos que surgem durante a maré baixa.

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Outro dos grandes atrativos é a temperatura da água. O mar apresenta habitualmente cerca de 22 graus até outubro e, nos dias mais quentes do verão, pode atingir os 24 ou 25 graus. As águas são geralmente calmas e cristalinas, sendo frequente encontrar bandeira verde.

Como chegar à Praia da Terra Estreita?

O acesso faz-se de barco, a partir da vila piscatória de Santa Luzia, junto a Tavira. A travessia dura cerca de 15 minutos e permite apreciar a paisagem da Ria Formosa antes de chegar ao areal.

Durante julho e agosto, as embarcações partem aproximadamente de 20 em 20 minutos, entre as 08h30 e as 20h10. O bilhete de ida e volta custa 2,40 euros para adultos, enquanto as crianças entre os 5 e os 11 anos pagam 1,80 euros. Para os mais novos, a viagem é gratuita.

Importa ter em conta que a bilheteira apenas aceita pagamentos em dinheiro.

Apesar da envolvente natural, a praia dispõe de várias comodidades, incluindo bar, aluguer de palhotas e espreguiçadeiras, casas de banho e posto de socorro. Para quem procura ainda mais tranquilidade, basta caminhar alguns minutos ao longo do areal.

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Além dos banhos de mar, as águas calmas tornam este local ideal para atividades como stand-up paddle ou, simplesmente, para relaxar numa boia.

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