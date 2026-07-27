Não precisa de ir para longe. Esta praia portuguesa tem água quente e espaço de sobra até em agosto

Há um camping em Portugal que parece um resort de verão. E fica mesmo junto à praia

Quem procura um dia de praia sem confusão, mesmo no pico do verão, encontra no sotavento algarvio um verdadeiro refúgio.

Situada na Ilha de Tavira, a Praia da Terra Estreita distingue-se pelo enorme areal, pelas águas cristalinas e pela tranquilidade que continua a preservar, mesmo durante o mês de agosto.

Numa zona do Algarve onde a natureza ainda domina a paisagem, esta praia mantém um ambiente muito diferente daquele que se encontra em muitos destinos turísticos. Os hotéis são escassos, vários restaurantes históricos continuam de portas abertas e, a partir do areal, é difícil avistar edifícios.

Integrada no Parque Natural da Ria Formosa, a Praia da Terra Estreita recebeu este nome por se localizar na parte mais estreita da Ilha de Tavira. Apesar disso, o areal é amplo e estende-se por vários quilómetros, oferecendo espaço suficiente para quem procura descansar sem a sensação de praia cheia.

A areia é branca e fina e está rodeada por dunas protegidas, onde é possível observar várias espécies de fauna e flora. Entre elas destacam-se os narcisos-das-areias, diversas aves e os caranguejos que surgem durante a maré baixa.

Outro dos grandes atrativos é a temperatura da água. O mar apresenta habitualmente cerca de 22 graus até outubro e, nos dias mais quentes do verão, pode atingir os 24 ou 25 graus. As águas são geralmente calmas e cristalinas, sendo frequente encontrar bandeira verde.

Como chegar à Praia da Terra Estreita?

O acesso faz-se de barco, a partir da vila piscatória de Santa Luzia, junto a Tavira. A travessia dura cerca de 15 minutos e permite apreciar a paisagem da Ria Formosa antes de chegar ao areal.

Durante julho e agosto, as embarcações partem aproximadamente de 20 em 20 minutos, entre as 08h30 e as 20h10. O bilhete de ida e volta custa 2,40 euros para adultos, enquanto as crianças entre os 5 e os 11 anos pagam 1,80 euros. Para os mais novos, a viagem é gratuita.

Importa ter em conta que a bilheteira apenas aceita pagamentos em dinheiro.

Apesar da envolvente natural, a praia dispõe de várias comodidades, incluindo bar, aluguer de palhotas e espreguiçadeiras, casas de banho e posto de socorro. Para quem procura ainda mais tranquilidade, basta caminhar alguns minutos ao longo do areal.

Além dos banhos de mar, as águas calmas tornam este local ideal para atividades como stand-up paddle ou, simplesmente, para relaxar numa boia.