Descobrimos uma praia paradisíaca a apenas 1h30 de carro de Portugal

  • Joana Lopes
  • Há 53 min

Se achava que para encontrar uma praia de sonho era preciso viajar horas ou apanhar um avião, este lugar vai provar-lhe o contrário. A apenas 1h30 de carro de Portugal, existe uma verdadeira joia escondida à beira-mar, com águas cristalinas, areia fina e um cenário que parece saído de um postal.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Se procura um refúgio de sonho a curta distância de Portugal, temos uma sugestão de quem entende do assunto: os criadores de conteúdos de viagens @dianaefilipee revelaram nas redes sociais uma verdadeira joia escondida na Galiza, a Playa Areacova, situada no concelho de Cangas, a apenas 1h20 de Braga.

Esta praia distingue-se pela areia branca e fina e por águas cristalinas e tranquilas, ideais para quem gosta de mergulhar sem grandes ondas. Uma das surpresas, segundo o casal, é a temperatura da água, mais amena do que seria de esperar no norte da Península Ibérica, permitindo desfrutar do mar sem aquele choque térmico que até “dói nos pés”.

Como chegar

De carro a partir do Porto, a viagem demora cerca de 1h30. O percurso segue pela A3 até Valença, atravessa a fronteira em Tui e continua pela AP-9 e VG-4.6 até Cangas. A viagem é simples e panorâmica, com paisagens que vale a pena apreciar. Para uma alternativa mais sustentável, é possível ir de comboio até Vigo, apanhar o ferry até Cangas e depois seguir de táxi ou autocarro até à praia.

O acesso à Playa Areacova é fácil, mas há um detalhe importante: o parque de estacionamento fica a cerca de 10 minutos a pé da praia. A recomendação é chegar cedo para garantir lugar e evitar imprevistos.

Para quem gosta de explorar, há ainda algumas surpresas: à direita da praia, para lá das rochas, um caminho de terra batida conduz a outras pequenas praias, igualmente encantadoras e tranquilas.

E porque um dia de praia sabe sempre melhor com boa comida, há um restaurante mesmo em frente ao areal, ideal para um almoço descontraído ou um café ao fim da tarde, com uma vista privilegiada sobre o mar.

Temas: Praia Férias Verão 2026 Playa Areacova

RELACIONADOS

É mais barato que o Algarve. Eis o destino ideal para as suas férias de 2026

3 destinos europeus paradisíacos e baratos para ir de férias em 2026

Em 2025, ganhou o título de “joia escondida de Portugal” e promete ser um destino de férias cobiçado em 2026

Imagine as suas férias de 2026 nesta praia. Parece em Ibiza, mas está a apenas 1 hora de Portugal

Dicas

Parece mentira! Ténis Adidas da moda com milhares de elogios desceram para 24 euros

Há 14 min

Novos comprimidos trazem esperança a quem sofre de psoríase

Há 1h e 53min

É melhor tomar banho de manhã ou à noite? Especialistas explicam

Há 2h e 53min

Usar o telemóvel com o carro parado dá multa? Saiba o que diz a lei

Ontem às 09:00

É ilegal comer ou fumar enquanto se conduz? Eis o que diz a lei

17 jan, 09:00

Descobrimos isto em 2025 e ainda usamos em 2026. Nunca mais lavámos loiça sem ele

16 jan, 17:00

Se só conhece o bicarbonato de sódio, vai ter de experimentar o percarbonato de sódio

16 jan, 16:00
MAIS

Mais Vistos

Desolada, Raquel fala da tragédia que assombrou a filha: “Nunca mais ouvi a Lara a chamar-me de mãe”

Hoje às 11:56

Adriano Silva Martins sobre a prestação de Manuel Melo na “1.ª Companhia”: “Tem consciência de que não está ali a brilhar”

Hoje às 10:10

Cristina Ferreira anuncia, em direto, morte de ator da TVI: «Morreu vítima de…»

27 nov 2025, 12:47

Chegaram a dizer-lhe: “Não vais ter marido e ninguém que te queira”. Hoje, Graciela é uma mulher de sucesso e admirada

16 jan, 10:21

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

30 ideias de jantares económicos para poupar no pós-Natal

8 jan, 09:00

Se tiver uma air fryer em casa, nunca mais deite fora as cascas das batatas

6 jan, 14:00

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez 2025, 08:21

Fora do Estúdio

Casada há mais de 20 anos, atriz da TVI 'abre o coração' sobre a infertilidade: «Fomos ao limite do mundo»

Há 1h e 27min

Henrique Feist recorda divórcio do marido ao fim de 25 anos de casamento: «Não é um ex-amor»

Há 2h e 0min

Nuno Markl regressa a casa após AVC e vive reencontro emocionante: «És um grande ser humano»

Hoje às 11:01

A recuperar de um AVC, Ruy de Carvalho reencontra-se com o bisneto bebé: «No meu coração para sempre»

Hoje às 09:57

Fotos

Parece mentira! Ténis Adidas da moda com milhares de elogios desceram para 24 euros

Há 14 min

Descobrimos uma praia paradisíaca a apenas 1h30 de carro de Portugal

Há 53 min

Casada há mais de 20 anos, atriz da TVI 'abre o coração' sobre a infertilidade: «Fomos ao limite do mundo»

Há 1h e 27min

Novos comprimidos trazem esperança a quem sofre de psoríase

Há 1h e 53min