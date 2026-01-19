Descobrimos uma praia paradisíaca a apenas 1h30 de carro de Portugal

Se achava que para encontrar uma praia de sonho era preciso viajar horas ou apanhar um avião, este lugar vai provar-lhe o contrário. A apenas 1h30 de carro de Portugal, existe uma verdadeira joia escondida à beira-mar, com águas cristalinas, areia fina e um cenário que parece saído de um postal.

Se procura um refúgio de sonho a curta distância de Portugal, temos uma sugestão de quem entende do assunto: os criadores de conteúdos de viagens @dianaefilipee revelaram nas redes sociais uma verdadeira joia escondida na Galiza, a Playa Areacova, situada no concelho de Cangas, a apenas 1h20 de Braga.

Esta praia distingue-se pela areia branca e fina e por águas cristalinas e tranquilas, ideais para quem gosta de mergulhar sem grandes ondas. Uma das surpresas, segundo o casal, é a temperatura da água, mais amena do que seria de esperar no norte da Península Ibérica, permitindo desfrutar do mar sem aquele choque térmico que até “dói nos pés”.

Como chegar

De carro a partir do Porto, a viagem demora cerca de 1h30. O percurso segue pela A3 até Valença, atravessa a fronteira em Tui e continua pela AP-9 e VG-4.6 até Cangas. A viagem é simples e panorâmica, com paisagens que vale a pena apreciar. Para uma alternativa mais sustentável, é possível ir de comboio até Vigo, apanhar o ferry até Cangas e depois seguir de táxi ou autocarro até à praia.

O acesso à Playa Areacova é fácil, mas há um detalhe importante: o parque de estacionamento fica a cerca de 10 minutos a pé da praia. A recomendação é chegar cedo para garantir lugar e evitar imprevistos.

Para quem gosta de explorar, há ainda algumas surpresas: à direita da praia, para lá das rochas, um caminho de terra batida conduz a outras pequenas praias, igualmente encantadoras e tranquilas.

E porque um dia de praia sabe sempre melhor com boa comida, há um restaurante mesmo em frente ao areal, ideal para um almoço descontraído ou um café ao fim da tarde, com uma vista privilegiada sobre o mar.