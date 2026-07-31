Esqueça Ibiza e Maiorca: este destino de águas cristalinas fica mesmo aqui ao lado

Especialista deixa aviso sobre um dos cafés mais consumidos em Portugal: "Devia ser proibido"

Nem é Ibiza, nem Maiorca, mas está a conquistar cada vez mais portugueses à procura de férias tranquilas, paisagens de sonho e mar cristalino.

Falamos de Moraira, uma vila costeira na província de Alicante, em Espanha, que continua longe das multidões e promete surpreender quem a visita.

Situada entre Calpe e Xàbia, no município de Teulada, Moraira beneficia de um microclima privilegiado graças à proteção das serras de Bernia e do Montgó. O resultado? Temperaturas amenas durante grande parte do ano e o cenário perfeito para uns dias de descanso.

Um dos maiores cartões de visita é a praia de El Portet, uma pequena enseada de areia fina e águas azul-turquesa, ideal para famílias ou para quem gosta de atividades como paddle surf. O ambiente calmo e a beleza natural fazem dela uma das praias mais procuradas da região.

Mas há muito mais para descobrir. As enseadas de L'Andragó e Cap Blanc oferecem paisagens dignas de um postal, onde as falésias se encontram com o Mediterrâneo em tons de azul impressionantes.

Além das praias, Moraira preserva o charme de uma antiga vila piscatória, com ruas pitorescas, um pequeno porto, restaurantes onde se destacam os sabores mediterrânicos e uma atmosfera descontraída que convida a passear sem pressa.

Ainda relativamente desconhecida de muitos turistas, esta vila espanhola é uma excelente alternativa para quem procura umas férias diferentes, sem abdicar de praias paradisíacas e de um ambiente tranquilo.

Percorra a galeria e descubra porque é que Moraira pode ser o próximo destino da sua escapadinha de verão.