Cristina Ferreira está em Formentera, mas há uma praia a 1h30 de carro de Portugal que é quase igual

Descubra uma praia paradisíaca, com águas cristalinas e paisagens de sonho, que parece saída diretamente das ilhas mais famosas do Mediterrâneo — e fica a apenas 1h30 de carro de Portugal

Cristina Ferreira encontra-se em Formentera para uns dias de descanso antes de celebrar o 48.º aniversário. Mas não é preciso apanhar um avião para encontrar águas cristalinas e areia branca quase iguais às da ilha espanhola. A solução está bem perto: na Galiza, a Playa Areacova, em Cangas, é um refúgio que surpreende pela beleza e proximidade.

Segundo os criadores de conteúdos de viagem @dianaefilipee, esta praia distingue-se pela areia fina, águas calmas e de temperatura agradável, muito diferente da habitual frieza das praias do norte. Para quem prefere o mar tranquilo, este é um destino a considerar.

Como chegar

A partir do Porto, a viagem demora cerca de 1h30 de carro. O percurso é simples: siga pela A3 até Valença, atravesse a fronteira em Tui e continue pela AP-9 e VG-4.6 até Cangas. Quem preferir uma opção mais sustentável pode viajar de comboio até Vigo, apanhar o ferry para Cangas e depois um táxi ou autocarro até à praia.

O que deve saber antes de ir

O acesso é fácil, mas o estacionamento fica a cerca de dez minutos a pé do areal, pelo que convém chegar cedo para garantir lugar. Do lado direito da praia, depois das rochas, há um caminho de terra batida que leva a outras enseadas igualmente encantadoras.

Para completar o dia, existe um restaurante em frente à praia, ideal para um almoço descontraído ou para aproveitar um café com vista para o mar.

A apenas uma hora e meia de carro de Portugal, a Playa Areacova é uma alternativa acessível e paradisíaca para quem sonha com destinos como Formentera.

Veja no Google Maps como chegar à Playa Areacova

Temas: Praia Formentera Cristina Ferreira Dicas Dois às 10

