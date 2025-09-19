O calor voltou e a menos de 1 hora de Lisboa há uma praia que parece Formentera

  • Joana Lopes
  • Hoje às 09:30

Com um extenso areal de areia clara e envolvida por vegetação de um lado e pelo mar azul-turquesa do outro, esta praia oferece um cenário idílico.

Com o regresso do calor, as redes sociais voltam a encher-se de fotografias de praias paradisíacas, com águas cristalinas e areais brancos, despertando o desejo de viajar para destinos exóticos. No entanto, não é necessário sair de Portugal para encontrar cenários assim — existe uma praia deslumbrante a pouco mais de uma hora de Lisboa que parece saída de um postal.

Trata-se da Praia dos Galapinhos, localizada no Parque Natural da Arrábida, que facilmente poderia ser confundida com uma enseada em Ibiza ou nas ilhas gregas. Este refúgio escondido demonstra que o paraíso pode estar mais próximo do que imaginamos.

Com um areal extenso e de areia clara, rodeado de vegetação de um lado e pelo mar azul-turquesa do outro, a praia oferece um cenário verdadeiramente idílico. A água pode ser fresca, mas é perfeita para os dias quentes. Apesar de se situar longe da agitação, conta com vigilância durante a época balnear e um pequeno bar de apoio. O único ponto menos favorável é o acesso, que exige algum esforço: pode percorrer um trilho através da vegetação a partir da estrada do parque ou seguir pelas rochas desde a Praia dos Galapos.

Se ainda não conhece a Praia dos Galapinhos, este pode ser o verão ideal para descobrir um dos segredos mais bem guardados da costa portuguesa, onde a tranquilidade e a beleza natural falam por si.

