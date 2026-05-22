Troque as sandes e batatas fritas por estas opções na praia

Se já não aguenta sandes mistas e batatas fritas na praia, está na hora de renovar a geleira com opções mais frescas, leves e práticas — sem perder o sabor.

O verão pede soluções práticas e cuidadas na preparação da bolsa térmica da família para os dias de praia. A nutricionista "Iara Rodrigues" recomenda opções rápidas, nutritivas e simples de transportar, capazes de garantir energia e frescura sem comprometer uma alimentação equilibrada.

Com a chegada dos dias quentes, é natural passar-se mais tempo fora de casa — seja na praia, em passeios ou em viagens longas. Nessas alturas, acaba por surgir a vontade de petiscar entre refeições. Mas o que faz mais sentido levar na mochila para comer sem prejudicar a saúde?

"Iara Rodrigues" partilhou algumas sugestões simples, práticas e nutritivas para ajudar a manter a energia ao longo do dia.

De acordo com a nutricionista, a regra principal passa por escolher alimentos prontos a consumir, fáceis de transportar e resistentes às temperaturas elevadas do verão. O ideal é evitar snacks que derretam, libertem líquidos ou se estraguem rapidamente.

Para petiscar sem culpa

Frutos secos e sementes — ricos em energia e fáceis de levar para qualquer lado.

Tostas integrais — práticas e crocantes, ideais para combinar com outros snacks.

Tremoços — uma alternativa tradicional, nutritiva e com baixo teor de gordura.

Para aumentar a saciedade

Ovo cozido — uma fonte de proteína simples e eficaz.

Fruta fresca — uvas, maçã ou pêssego são boas escolhas; no caso da maçã, um truque útil é regá-la com limão para evitar a oxidação.

Queijinhos individuais — fáceis de dosear e consumir.

Para refeições leves

Wraps ou sandes — prefira recheios que não libertem líquidos, como frango desfiado, queijo fresco ou vegetais crus.

Omelete enrolada — nutritiva, prática e fácil de transportar.

Húmus com palitos de vegetais — uma combinação de sabor, fibras e saciedade.

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