A melhor praia fluvial da Europa fica em Portugal e tem água bem quentinha

Continua a ser um dos destinos mais premiados pela Europa e muitos portugueses não conhecem.

A menos de três quilómetros da vila histórica de Mértola, no coração do Alentejo, encontra-se um refúgio de verão que se tem afirmado como um verdadeiro tesouro natural: a Praia Fluvial da Tapada Grande, também chamada Praia da Mina de São Domingos. Com águas que podem atingir os 30 °C durante os meses mais quentes, este destino interior foi eleito recentemente a melhor da Europa na categoria “Inland Beaches”, nos conceituados World Travel Awards — uma distinção que reforça o prestígio de Portugal enquanto referência no turismo europeu.

Este não é, no entanto, o primeiro reconhecimento internacional da Tapada Grande. A praia soma já sete anos consecutivos no topo das classificações que destacam as melhores praias fluviais da Europa. Localizada junto ao antigo complexo mineiro de São Domingos, é banhada pela albufeira de águas tranquilas que lhe dá nome e está envolvida por uma paisagem serena e rica em património natural e histórico.

Com cerca de duas horas de carro desde Faro e duas horas e meia a partir de Lisboa, trata-se de uma alternativa ideal para quem deseja escapar ao bulício do litoral sem prescindir de um bom mergulho. A temperatura elevada e a calma da água tornam este local perfeito para famílias, sendo que a segurança é garantida com vigilância de nadadores-salvadores, Bandeira Azul e o selo de Qualidade de Ouro.

Para além dos banhos, a Tapada Grande disponibiliza zonas com sombra e equipamentos de apoio. É também um excelente ponto de partida para explorar a riqueza cultural da região, desde o antigo complexo mineiro até à vila-museu de Mértola, com o seu castelo, traçado medieval e forte legado islâmico.

Para quem deseja este verão uma experiência mais tranquila, em contacto com a natureza e longe da azáfama turística habitual, a Praia Fluvial da Tapada Grande é uma aposta segura. Com águas mornas, envolvente paisagística e distinções internacionais, este é um dos recantos mais surpreendentes do Alentejo — e da Europa.

Como chegar? Veja as direções no Google Maps.