Água digna das Caraíbas... a duas horas de Portugal. Descubra este paraíso mediterrânico

As longas viagens afastam turistas de destinos de sonho, mas nem todos sabem da existência de praias de sonho bem perto de Portugal.

Sabia que em pouco mais de duas horas pode trocar a rotina pela tranquilidade de águas cristalinas no Mediterrâneo? A sugestão é de Vânia e Márcia, consultoras de viagem e especialistas em destinos como as Caraíbas, Cabo Verde e Egito, que garantem: Formentera, em Espanha, é um verdadeiro tesouro a descobrir.

Localizada ao largo da costa espanhola, Formentera é a menor das Ilhas Baleares e fica mesmo ao lado da animada Ibiza. Mas, ao contrário da vizinha mais famosa, este destino encanta pela sua serenidade e paisagens naturais quase intocadas.

Com praias de areia branca e um mar translúcido digno de postal, Formentera é ideal para quem procura desligar-se do mundo, relaxar e aproveitar o melhor da vida ao ritmo calmo da ilha. As águas calmas convidam a mergulhos tranquilos e a longos momentos de descanso sob o sol mediterrânico.

Segundo as especialistas, “em cerca de duas horas a partir do Porto já é possível estar a flutuar nas águas transparentes de Formentera”, tornando este destino ainda mais atrativo para quem procura uma escapadinha de verão sem grandes complicações.

Se está a planear as suas próximas férias e sonha com cenários idílicos sem sair da Europa, Formentera pode bem ser o segredo mais bem guardado do verão.