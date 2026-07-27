Há uma praia em Portugal com águas quentes, sem ondas e longe da confusão do Algarve

É irmão de uma das apresentadoras mais conhecidas da televisão portuguesa e faz sucesso numa área bem diferente

Portugal continua a surpreender com locais únicos, e Aveiro é um desses exemplos.

Na zona da Beira Mar, existe uma praia instalada numa antiga salina que esteve ao abandono durante cerca de 30 anos e que foi recuperada, dando origem a um espaço diferente de tudo o resto. A Praia da Marinha da Noeirinha é hoje um destino procurado por quem pretende desfrutar de águas quentes e calmas.

Embora seja banhada por água salgada, esta praia distingue-se por não ter ondas. Durante o verão, a temperatura da água ronda os 25 graus, proporcionando banhos agradáveis. Além disso, a água é rica em minerais e nutrientes, características que contribuem para uma experiência revitalizante.

A qualidade da água é assegurada pela renovação constante provocada pelo movimento das marés, o que garante a sua limpeza e desfaz a ideia de que, por se tratar de uma antiga salina, não seja adequada para banhos.

O espaço dispõe de um areal com palhotas, bem como de um bar e mesas de piquenique. Quem visita a Praia da Marinha da Noeirinha pode ainda complementar a experiência com uma passagem pelo spa salínico Noeirinha ou por uma visita às salinas.

O acesso à praia tem um custo de 7 euros para adultos e 5 euros para crianças a partir dos 4 anos, com entrada válida para todo o dia. Existe também a possibilidade de adquirir um bilhete de meio dia, por 5 euros para adultos e 3,5 euros para crianças a partir dos 4 anos.