Os britânicos descobriram um dos segredos mais bem guardados de Portugal: "Tão bonita como o Algarve"

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Nem o Algarve, nem Lisboa. Há uma região portuguesa que continua a escapar aos roteiros de muitos turistas — e até de muitos portugueses —, mas que está agora a conquistar a imprensa internacional.

A Costa Verde, no norte de Portugal, foi destacada pelo Daily Express e pelo Lonely Planet como um dos destinos mais surpreendentes do país. Os meios britânicos descrevem-na como uma região ainda pouco conhecida pelos turistas do Reino Unido, mas repleta de paisagens naturais, praias praticamente intocadas e pequenas localidades cheias de autenticidade.

"Com uma costa montanhosa e agreste, praias intocadas, pequenas localidades tranquilas, caminhos de peregrinação e até um peculiar vinho verde local, esta zona de Portugal tem sido largamente ignorada pelos turistas britânicos — até agora", escrevem.

Embora reconheçam que o norte não oferece tantos dias de sol como o sul do país, os jornalistas garantem que a beleza da costa compensa largamente. O encontro entre o Atlântico e as montanhas, as praias envoltas em nevoeiro durante parte da manhã e a paisagem selvagem são alguns dos elementos que tornam esta região única.

Entre os locais recomendados estão Póvoa de Varzim, conhecida pelos casinos e campos de golfe, Ofir, ideal para passeios pelas dunas, e Afife, um destino muito procurado pelos amantes do surf.

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A Costa Verde surge também como um excelente destino para quem gosta de caminhar. Parte da região cruza-se com o Caminho de Santiago, oferecendo percursos junto ao mar que combinam natureza, património e tranquilidade.

Para quem chega ao Porto, a visita é simples. Em cerca de 90 minutos de comboio é possível percorrer grande parte da costa até Caminha, junto à fronteira com Espanha.

Cada vez mais elogiada além-fronteiras, a Costa Verde afirma-se assim como uma alternativa para quem procura descobrir um lado mais autêntico e menos massificado de Portugal.

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