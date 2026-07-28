Parece Santorini, mas fica em Portugal: a aldeia algarvia que está a conquistar quem a visita

Não precisa de viajar até à Grécia para encontrar um cenário digno de postal.
No concelho de Vila do Bispo, a cerca de 15 minutos de Lagos, fica Burgau, uma pequena aldeia piscatória que continua a conquistar quem procura um Algarve mais tranquilo e autêntico.
Com ruas estreitas, casas brancas pontuadas por detalhes azuis e uma atmosfera serena, Burgau faz lembrar algumas das mais conhecidas localidades das ilhas gregas. A praia, protegida por uma imponente arriba, combina um areal acolhedor com águas calmas de tons azul-turquesa, perfeitas para quem procura relaxar. Durante o verão, a temperatura da água ronda os 22 graus.
Além da Praia de Burgau, a localização permite visitar facilmente outros areais muito procurados da região. A Praia da Luz fica a apenas cinco minutos de distância, enquanto a Praia do Camilo e a Praia Dona Ana se encontram a cerca de 15 minutos de carro.
A identidade piscatória da vila continua bem viva. No centro da baía existe uma rampa utilizada diariamente pelos pescadores locais, que saem para o mar ao amanhecer. O peixe fresco capturado chega depois aos restaurantes da zona, onde é servido em pratos típicos da região.
Num vídeo publicado no Instagram, a criadora de conteúdos @marleneferreira__, que passou férias no local, recomenda a Casa Rosa Montes como opção de alojamento, destacando os preços acessíveis e o pequeno-almoço incluído.
Na vertente gastronómica, sugere ainda o Brunch Fifteen, onde é possível desfrutar de uma refeição ligeira por cerca de 15 euros por pessoa, com bebidas incluídas. Para o jantar, a escolha recai sobre o restaurante Atasca-te, conhecido pelo ambiente descontraído e pelos petiscos, com um custo aproximado de 23 euros por pessoa.
Segundo a criadora de conteúdos, é possível passar quatro dias nesta zona do Algarve por cerca de 300 euros por pessoa, incluindo alojamento, refeições e vários momentos de lazer.