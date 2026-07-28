Parece Santorini, mas fica em Portugal: a aldeia algarvia que está a conquistar quem a visita

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Não precisa de viajar até à Grécia para encontrar um cenário digno de postal.

No concelho de Vila do Bispo, a cerca de 15 minutos de Lagos, fica Burgau, uma pequena aldeia piscatória que continua a conquistar quem procura um Algarve mais tranquilo e autêntico.

Com ruas estreitas, casas brancas pontuadas por detalhes azuis e uma atmosfera serena, Burgau faz lembrar algumas das mais conhecidas localidades das ilhas gregas. A praia, protegida por uma imponente arriba, combina um areal acolhedor com águas calmas de tons azul-turquesa, perfeitas para quem procura relaxar. Durante o verão, a temperatura da água ronda os 22 graus.

Além da Praia de Burgau, a localização permite visitar facilmente outros areais muito procurados da região. A Praia da Luz fica a apenas cinco minutos de distância, enquanto a Praia do Camilo e a Praia Dona Ana se encontram a cerca de 15 minutos de carro.

A identidade piscatória da vila continua bem viva. No centro da baía existe uma rampa utilizada diariamente pelos pescadores locais, que saem para o mar ao amanhecer. O peixe fresco capturado chega depois aos restaurantes da zona, onde é servido em pratos típicos da região.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Num vídeo publicado no Instagram, a criadora de conteúdos @marleneferreira__, que passou férias no local, recomenda a Casa Rosa Montes como opção de alojamento, destacando os preços acessíveis e o pequeno-almoço incluído.

Na vertente gastronómica, sugere ainda o Brunch Fifteen, onde é possível desfrutar de uma refeição ligeira por cerca de 15 euros por pessoa, com bebidas incluídas. Para o jantar, a escolha recai sobre o restaurante Atasca-te, conhecido pelo ambiente descontraído e pelos petiscos, com um custo aproximado de 23 euros por pessoa.

Segundo a criadora de conteúdos, é possível passar quatro dias nesta zona do Algarve por cerca de 300 euros por pessoa, incluindo alojamento, refeições e vários momentos de lazer.

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Praia Verao Ferias Calor Dois às 10
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Não precisa de ir para longe. Esta praia portuguesa tem água quente e espaço de sobra até em agosto

Há uma praia em Portugal com águas quentes, sem ondas e longe da confusão do Algarve

Esta piscina enche-se de água do mar e está a conquistar quem quer fugir às praias cheias

Há um camping em Portugal que parece um resort de verão. E fica mesmo junto à praia

Dicas

Parece Bali, mas fica em Portugal: o refúgio a menos de uma hora de Lisboa que está a conquistar os portugueses

Há 1h e 0min

Não precisa de ir para longe. Esta praia portuguesa tem água quente e espaço de sobra até em agosto

Ontem às 10:29

Há uma praia em Portugal com águas quentes, sem ondas e longe da confusão do Algarve

Ontem às 10:21

Especialista deixa aviso sobre um dos cafés mais consumidos em Portugal: "Devia ser proibido"

26 jul, 11:16

Preço de erro na Amazon? O nosso aspirador robot favorito está a 60 euros!

24 jul, 16:46

«Faz toda a diferença»: Cristina Ferreira revela o hábito que nunca falha para cuidar da pele

24 jul, 15:23

A ilha de piratas com piscina que está a fazer sucesso entre famílias portuguesas

23 jul, 16:04
MAIS

Mais Vistos

Funcionária da creche que deixou bebé no carro quebra silêncio

Ontem às 12:37

Para Joaquim, este é o possível vencedor do Big Brother Verão

Ontem às 12:26

Já não é só Nuno. Cláudio Ramos tem outro concorrente preferido no Big Brother Verão

Ontem às 09:59

«Cuidado com os vulcões adormecidos»: Este concorrente do Big Brother Verão poderá ser uma grande surpresa

Ontem às 10:26

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Nunca mais deite arroz fora: estes tacos de sushi vão surpreender toda a família

22 jul, 11:04

Com arroz, atum e abacate: a receita económica de um Chef que parece saída de um restaurante

22 jul, 10:40

Aproveite a época dos figos para fazer este bolo. Nós experimentámos e já não queremos outro

17 jul, 16:00

Se gosta de farinheira, tem de experimentar esta receita

16 jul, 16:00

Fora do Estúdio

Cristina Ferreira revela as nove regras para chegar aos 48 anos em forma: «É para o resto da vida»

Há 1h e 22min

De coração ocupado. Filho de Jorge Jesus celebra aniversário e recebe declaração de amor da namorada

Ontem às 15:48

Já não esconde o amor. Pimpinha Jardim partilha primeira fotografia com o namorado

Ontem às 14:39

Judite Sousa mostra registo raro com alguém muito especial: «A única fotografia que tenho»

Ontem às 11:22

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Parece Bali, mas fica em Portugal: o refúgio a menos de uma hora de Lisboa que está a conquistar os portugueses

Há 1h e 0min

Parece Santorini, mas fica em Portugal: a aldeia algarvia que está a conquistar quem a visita

Há 1h e 8min

Cristina Ferreira revela as nove regras para chegar aos 48 anos em forma: «É para o resto da vida»

Há 1h e 22min

De coração ocupado. Filho de Jorge Jesus celebra aniversário e recebe declaração de amor da namorada

Ontem às 15:48