Poucos portugueses conhecem, mas este paraíso de águas cristalinas está a 1h30 de distância

Se procura uma escapadinha de verão sem ir muito longe, há uma praia na Galiza que parece saída de um postal. Fica a pouco mais de uma hora do Porto e conquista quem a visita pelas águas cristalinas, areia branca e ambiente tranquilo. Só há um detalhe a ter em conta: a temperatura da água está longe da que encontra no Algarve ou nas Baleares.

Falamos da Praia de Areacova, situada em Cangas do Morrazo, na província de Pontevedra. Inserida na freguesia de Aldán, esta praia integra um conjunto de belos areais da costa galega, mas destaca-se por ser a maior, com cerca de 250 metros de extensão.

Apesar de ser uma praia semiurbana, mantém um ambiente calmo e familiar, tornando-se uma excelente opção para quem procura fugir às praias mais concorridas durante o verão. As águas transparentes e geralmente serenas convidam a banhos e a longos dias de descanso.

Outro dos grandes atrativos é o Chiringuito de Areacova, um dos bares de praia mais conhecidos da zona. Ali pode provar tapas, marisco fresco e vinhos galegos enquanto aprecia a vista sobre o mar. Segundo as avaliações de visitantes em plataformas como o TripAdvisor e o Google Reviews, pratos como o polvo, os mexilhões e os camarões ao alho estão entre os mais elogiados. E há outra vantagem: os preços costumam ser mais acessíveis do que os praticados em muitos bares de praia portugueses.

Quem já passou por Areacova destaca ainda a limpeza da praia, a transparência da água e a beleza da paisagem, sendo um destino muito procurado por famílias com crianças.

Chegar até lá é simples. De carro, a viagem desde o Porto demora cerca de uma hora e meia, seguindo pela A3 até Valença e depois pela AP-9 em direção a Cangas. Também é possível fazer o percurso de comboio até Vigo e apanhar um ferry para Cangas, completando a viagem de transportes públicos.