Quando sonhar com as ilhas gregas, pegue no carro e visite a Santorini portuguesa

Não é preciso viajar até à Grécia para descobrir uma praia de sonho. A apenas 15 minutos de Lagos, no concelho de Vila do Bispo, situa-se a pitoresca aldeia piscatória de Burgau, um dos segredos mais bem guardados da Costa Vicentina.

Com as suas ruas estreitas e casas brancas com contornos em azul, a paisagem remete para as vilas das ilhas gregas. A praia local, resguardada por uma falésia imponente, apresenta um areal de média dimensão e águas calmas em tons de turquesa, perfeitas para relaxar e tomar banho. No verão, a temperatura da água ronda os 22 °C, tornando o ambiente ainda mais convidativo. A localização de Burgau permite também visitar outras praias imperdíveis da região: encontra-se a apenas 5 minutos da Praia da Luz e a cerca de 15 minutos da Praia do Camilo e da Praia Dona Ana.

A tradição piscatória permanece viva na aldeia. No centro da baía, uma rampa apoia os pescadores locais que, todas as manhãs, saem para o mar. O peixe fresco capturado é depois servido nos restaurantes locais, proporcionando uma experiência gastronómica autêntica. A criadora de conteúdos @marleneferreira__, que visitou Burgau em férias, partilhou no Instagram um vídeo onde recomenda a Casa Rosa Montes como alojamento. Os preços são acessíveis e o pequeno-almoço está incluído.

No que toca a sugestões gastronómicas, @marleneferreira__ destacou ainda o Brunch Fifteen, uma opção popular para refeições leves, com menus a cerca de 15 euros por pessoa, bebidas incluídas. Já ao jantar, o restaurante Atasca-te oferece um ambiente descontraído e petiscos saborosos, com um custo aproximado de 23 euros por pessoa.

No total, é possível passar quatro dias nesta região paradisíaca por cerca de 300 euros por pessoa, incluindo alojamento, refeições e momentos inesquecíveis.

