Jornalistas estrangeiros destacam zona de Portugal pouco conhecida e "tão bonita como o Algarve"

Imprensa internacional está a dar destaque a região portuguesa “desconhecida” dos turistas

A imprensa britânica está a lançar um novo olhar sobre uma região portuguesa muitas vezes esquecida — até pelos próprios portugueses, que tendem a rumar ao sul quando pensam em férias. Trata-se da Costa Verde, uma zona que agora começa a conquistar destaque internacional.

Num artigo recente, tanto o Daily Express como o Lonely Planet descrevem esta área como uma “zona de Portugal largamente ignorada pelos turistas britânicos — até agora”. Os elogios são claros:

“Com uma costa montanhosa e agreste, praias intocadas, pequenas localidades tranquilas, caminhos de peregrinação e até um peculiar vinho verde local, esta zona de Portugal tem sido largamente ignorada pelos turistas britânicos — até agora”, escreveu o jornal britânico Daily Express.

Apesar de reconhecerem que “o norte de Portugal não beneficia de um verão tão longo e soalheiro como o sul”, os jornalistas sublinham que esta costa é simplesmente “de cortar a respiração”.

O texto descreve o ambiente natural com detalhe e emoção: “O relevo recortado da costa, o encontro do oceano com as montanhas e o vento cortante do norte (o chamado cortado) tornam o clima bastante imprevisível. As praias podem estar envoltas em nevoeiro até meio da manhã — o que só aumenta o seu misticismo. Por isso, é importante escolher bem a hora para estender a toalha e ter planos alternativos.”

A Costa Verde, segundo os britânicos, pode perfeitamente ser uma escapadinha de fim de semana para quem está no Porto, mas também é uma excelente opção para férias prolongadas, com duração de até duas semanas.

Quando se trata de estadias mais curtas, a recomendação é clara: optar por uma só vila de praia, como sugerido no artigo. As escolhas incluem Póvoa de Varzim, “conhecida pelos casinos e resorts de golfe”; Ofir, que “convida a passeios pelas dunas”; e Afife, um verdadeiro paraíso para surfistas.

Geograficamente, o Porto marca o limite sul da Costa Verde, o que facilita a acessibilidade, especialmente para quem chega do Reino Unido. “Os comboios regionais ligam a estação de Campanhã, no Porto, à encantadora vila ribeirinha de Caminha, já na fronteira com Espanha, em apenas 90 minutos”, explicam os autores.

Além das praias e da beleza natural, há ainda algo especial para os amantes de caminhadas. “A linha costeira cruza-se com o Caminho de Santiago, uma rota de peregrinação que liga Lisboa a Santiago de Compostela, em Espanha”, pode ler-se no artigo.

Com paisagens únicas e uma autenticidade rara, a Costa Verde está, finalmente, a despertar a atenção além-fronteiras. E talvez seja altura de os próprios portugueses a redescobrirem também.