Sempre que fantasiar com Ibiza ou Santorini, tenha em atenção: esta praia fica em Portugal

Com a chegada do verão, as redes sociais enchem-se de imagens de praias paradisíacas, com águas cristalinas e areia branca, fazendo-nos sonhar com viagens a destinos exóticos. Mas não é preciso sair de Portugal para encontrar cenários assim — há uma praia deslumbrante a pouco mais de uma hora de Lisboa que parece saída de um postal.

Falamos da Praia dos Galapinhos, situada no Parque Natural da Arrábida, e que facilmente poderia ser confundida com uma enseada em Ibiza ou nas ilhas gregas. Este recanto escondido é a prova de que o paraíso pode estar mais perto do que imaginamos.

Com um extenso areal de areia clara e envolvida por vegetação de um lado e pelo mar azul-turquesa do outro, esta praia oferece um cenário idílico. A água pode ser fresca, mas é perfeita para os dias quentes. E embora esteja longe da agitação, conta com vigilância durante a época balnear e um pequeno bar de apoio. O único senão? O acesso, que é algo exigente: pode optar por um trilho pela vegetação desde a estrada do parque ou seguir pelas rochas a partir da praia dos Galapos. Se ainda não conhece a Praia dos Galapinhos, talvez este seja o verão ideal para descobrir um dos segredos mais bem guardados da costa portuguesa — onde a tranquilidade e a beleza natural falam por si.