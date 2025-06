Descobrimos uma praia que tem das águas mais quentes do país (e não fica no sul)

Sem ondas e com águas salgadas que chegam aos 25 graus durante o verão, este é o local ideal para quem valoriza banhos calmos e revigorantes

Em pleno coração de Aveiro, mais precisamente na zona da Beira Mar, há um segredo bem guardado que promete surpreender quem procura um refúgio diferente. A antiga salina da Noeirinha, que esteve abandonada durante 30 anos, foi transformada numa praia pouco convencional — mas irresistível. Chama-se Praia da Marinha da Noeirinha e está a conquistar quem passa por lá.

Sem ondas e com águas salgadas que chegam aos 25 graus durante o verão, este é o local ideal para quem valoriza banhos calmos e revigorantes. Além da temperatura amena, a água é rica em minerais e nutrientes, tornando a experiência ainda mais agradável para o corpo e para a mente.

Ao contrário do que se possa pensar, a renovação natural provocada pelas marés assegura que a água permanece limpa, afastando a ideia de que uma antiga salina não seria própria para banhos. A tranquilidade é outro dos grandes trunfos: aqui, o ritmo abranda e convida a aproveitar cada momento.

O espaço está preparado para receber os visitantes com conforto. Há palhotas no areal, um bar de apoio e até mesas de piquenique. Para quem quiser prolongar a experiência, é possível visitar as salinas ou desfrutar do spa salínico Noeirinha — uma extensão relaxante desta escapadinha improvável.

Os preços variam consoante a duração da visita. Para um dia completo, o bilhete custa 7 euros para adultos e 5 euros para crianças a partir dos 4 anos. Se preferir apenas meio dia, o valor desce para 5 euros no caso dos adultos e 3,5 euros para os mais pequenos.

Se ficou curioso, basta procurar a localização no Google Maps e preparar-se para descobrir mais uma pérola escondida do litoral português.