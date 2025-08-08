Esta é a praia portuguesa com a água mais quente do país

Para quem procura um mergulho em águas quentes sem sair de Portugal, há uma praia que se destaca das restantes. Nesta zona privilegiada, a temperatura do mar é surpreendentemente agradável, ideal para quem prefere banhos mais quentes. Descubra onde fica esta praia e porque merece uma visita neste verão.

Estamos no verão e muitos portugueses encontram-se de férias ou prestes a partir. Entre mergulhos, momentos de leitura, sestas e a tradicional bola de Berlim, há muito para aproveitar na praia.

Contudo, nem todas as praias em Portugal são convidativas a banhos. A temperatura da água, por vezes tão fria que gela os pés, é suficiente para afastar rapidamente qualquer sensação de calor. Enquanto alguns se atrevem a enfrentar o frio, outros, mais sensíveis, adiam o mergulho para outro dia.

Mas, e se for verdade que existe, em território nacional, uma praia com água tão quente que não deixa espaço para hesitações?

Quem revelou esta informação foi o site Portugal de Norte a Sul, ao afirmar que a praia com a água mais quente de Portugal fica no Algarve.

Trata-se da praia da Barreta, situada na ilha da Barreta, também conhecida como ilha Deserta, em Faro.

Esta é uma das ilhas mais isoladas do Algarve – desabitada e com pouca afluência. Com cerca de 11 quilómetros de extensão, e segundo o site Portugal de Norte a Sul, «é a praia com água mais quente de Portugal».

As suas águas são mais agradáveis do que as de muitas outras praias portuguesas. A prova disso está nas medições do site Surf Forecast, que indicam que, no verão, a temperatura da água na ilha Deserta varia entre os 20º e os 23º.

O acesso à ilha é feito apenas por barco.

Pelo caminho, é ainda possível observar diversos moluscos, como amêijoas, búzios e uma grande variedade de conchas.