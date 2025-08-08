Esta é a praia portuguesa com a água mais quente do país

  • Joana Lopes
  • Hoje às 14:30
Ilha Deserta
Ilha Deserta

Para quem procura um mergulho em águas quentes sem sair de Portugal, há uma praia que se destaca das restantes. Nesta zona privilegiada, a temperatura do mar é surpreendentemente agradável, ideal para quem prefere banhos mais quentes. Descubra onde fica esta praia e porque merece uma visita neste verão.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Estamos no verão e muitos portugueses encontram-se de férias ou prestes a partir. Entre mergulhos, momentos de leitura, sestas e a tradicional bola de Berlim, há muito para aproveitar na praia.

Contudo, nem todas as praias em Portugal são convidativas a banhos. A temperatura da água, por vezes tão fria que gela os pés, é suficiente para afastar rapidamente qualquer sensação de calor. Enquanto alguns se atrevem a enfrentar o frio, outros, mais sensíveis, adiam o mergulho para outro dia.

Mas, e se for verdade que existe, em território nacional, uma praia com água tão quente que não deixa espaço para hesitações?

Quem revelou esta informação foi o site Portugal de Norte a Sul, ao afirmar que a praia com a água mais quente de Portugal fica no Algarve.

Trata-se da praia da Barreta, situada na ilha da Barreta, também conhecida como ilha Deserta, em Faro.

Esta é uma das ilhas mais isoladas do Algarve – desabitada e com pouca afluência. Com cerca de 11 quilómetros de extensão, e segundo o site Portugal de Norte a Sul, «é a praia com água mais quente de Portugal».

As suas águas são mais agradáveis do que as de muitas outras praias portuguesas. A prova disso está nas medições do site Surf Forecast, que indicam que, no verão, a temperatura da água na ilha Deserta varia entre os 20º e os 23º.

O acesso à ilha é feito apenas por barco.

Pelo caminho, é ainda possível observar diversos moluscos, como amêijoas, búzios e uma grande variedade de conchas.

Temas: Praias

RELACIONADOS

Parece as Maldivas, mas é no Algarve — e só precisa de 4 euros para lá chegar

Ir ao Algarve por menos de um café? Sim, por 2,95€. Veja como

A rival do Algarve? Imprensa estrangeira revela local desconhecido em Portugal com beleza ao nível do sul

Pode achar que já viu tudo no Algarve, mas esta praia escondida com água transparente vai surpreendê-lo

Uma piscina grátis no Algarve que parece um paraíso e ainda tem churrasco? Parece inacreditável, mas é verdade

Esqueça os Açores: uma das melhores cascatas de Portugal está no Algarve (e mergulhar nela é grátis)

Dicas

Escorredor de dois níveis com drenagem automática é a nova solução prática para cozinhas

Hoje às 17:11

5 formas de fazer o perfume durar mais tempo na sua pele

Hoje às 16:30

Como usar molas de roupa para manter a casa fresca durante o verão

Hoje às 16:00

A função secreta da air fryer que vai transformar a sua cozinha

Hoje às 15:30

Acabe com as chamadas de spam no telemóvel desta forma

Hoje às 15:00

Aprenda a limpar as manchas do vidro do forno em dois minutos

Ontem às 17:00

Aprenda o segredo para a água não transbordar da panela

Ontem às 16:30
MAIS

Mais Vistos

Insólito: Em direto, cantor esqueceu-se de cantar e deixou Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz sem reação

Ontem às 10:46

Ex-concorrente de reality show aparece irreconhecível com menos 22 quilos

Hoje às 11:02

De joelho no chão, Moisés Figueira surpreende Sara Sistelo com anel

Hoje às 10:47

Amiga de Afonso Leitão sobre Daniela Santos: «Está apaixonada pelo Afonso»

Hoje às 10:55

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Este é o segredo para nunca mais deixar o Bacalhau à Brás seco

6 ago, 15:00

Esta mousse de chocolate é feita sem açúcar nem natas

5 ago, 16:30

Morango do amor: aprenda a fazer a receita que está a fazer furor na internet

4 ago, 08:00

Só precisa de sujar um tacho para fazer este bolo de chocolate

2 ago, 14:09

Fora do Estúdio

Cristina Ferreira destaca «coisa rara» que João Monteiro fez durante as férias

Hoje às 14:20

Filho de Kina abre o coração: «Sou gay. A minha mãe defendeu-me contra o meu pai homofóbico»

Hoje às 10:26

Noivo de Maria Botelho Moniz mostra o que o filho faz todas as noites antes de dormir: «Que amor!»

Ontem às 09:11

Novas pistas do desaparecimento de jovem de 22 anos: «Foram encontrados bilhetes que levam a crer...»

6 ago, 09:32

Fotos

Escorredor de dois níveis com drenagem automática é a nova solução prática para cozinhas

Hoje às 17:11

Reencontro entre criança e agentes que lhe salvaram a vida está a comover as redes sociais

Hoje às 17:00

Finalmente! Este aspirador robot com 6 modos de limpeza está a menos de 100€

Hoje às 16:47

5 formas de fazer o perfume durar mais tempo na sua pele

Hoje às 16:30