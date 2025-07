Não é preciso ir longe: esta ilha com água a 30 °C fica a menos de 2 horas de Portugal

Sim, é verdade: existe uma ilha onde a água do mar atinge quase 30 °C e fica a menos de duas horas de voo de Portugal. Com praias de areia branca, paisagens tropicais e sol praticamente garantido, este destino é a definição de paraíso — e não é preciso atravessar o oceano para lá chegar.

Com o início do ano, surgem também as resoluções — e muitas passam pela escolha de um novo destino para as férias de verão ou para as que se aproximam. Procura um lugar paradisíaco, tranquilo, onde não sinta que está numa corrida constante? Há praias numa ilha a menos de duas horas de avião, ideais para quem pretende umas férias dedicadas ao descanso. Estivemos lá e garantimos: é um verdadeiro paraíso.

Estamos a falar de Formentera, nas Ilhas Baleares, em Espanha. Não é necessário atravessar o mundo para encontrar praias de sonho — basta olhar com atenção para o que o Mar Mediterrânico tem para oferecer. Escolhemos três praias em Formentera que nos conquistaram completamente e que nos deixaram com a certeza de que queremos regressar. As temperaturas da água são surpreendentes: no verão, os valores oscilam entre os 24 °C e os 28 °C, mantendo-se geralmente mornas e agradáveis.

Como chegar a Formentera?

O primeiro passo é voar até Ibiza, a ilha vizinha, que dispõe de um aeroporto internacional com várias ligações diretas a partir de Portugal. Se partir de Lisboa ou do Porto, há voos diretos para Ibiza. A viagem é rápida, com pouco mais de uma hora e meia de duração. As companhias aéreas que operam esta rota são a TAP Air Portugal, Vueling, EasyJet e Iberia. Pode consultar os melhores voos em Google Flights.

À chegada a Ibiza, notará que o aeroporto é pequeno e simples de navegar. Situa-se a cerca de 7 km da cidade, e tem à disposição autocarros, táxis ou Uber logo à porta.

Depois, deve dirigir-se ao Port Esportiu Marina d’Eivissa. Ao chegar à marina, é aí que começa a segunda etapa da viagem: o trajeto de ferry até Formentera. O processo é fácil. Basta adquirir os bilhetes junto das transportadoras Balearia, Trasmapi ou Aquabus. À chegada do autocarro encontrará frequentemente postos e funcionários a vender bilhetes. Os preços variam conforme o horário, situando-se entre 7 € e 40 €. A travessia marítima é rápida, durando entre 30 a 40 minutos.

Chegada a Formentera

Ao desembarcar no porto de La Savina, encontrará diversas opções para alugar veículos como scooters, bicicletas ou carros. No mesmo local, se quiser explorar mais praias ao longo do dia, pode também alugar um barco com amigos ou familiares, ou optar por uma excursão organizada. Vale muito a pena.

As nossas praias preferidas

Playa Ses Illetes

Considerada uma das praias mais impressionantes de Formentera, a Playa Ses Illetes destaca-se pelas suas águas cristalinas e areia fina e branca. Situada a norte da ilha, integra o Parque Natural de Ses Salines e oferece um cenário natural e extremamente calmo.

Cala Saona

Mais isolada e tranquila, a Cala Saona encontra-se na costa oeste da ilha. Com águas rasas e calmas, areia dourada e rodeada por rochas, é perfeita para famílias e para quem procura um ambiente sereno.

Cavall d’en Borràs

Situada perto do porto de La Savina, a Cavall d’en Borràs é uma das praias mais acessíveis e encantadoras da ilha. Com areia branca e suave, é ideal para relaxar ao sol ou para longos passeios à beira-mar — tornando-se assim uma das primeiras paragens obrigatórias para quem chega a Formentera.